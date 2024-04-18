https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/arda-gulerin-hareketi-mansetlerde-manchester-city-real-madrid-maci-oncesi-alkislari-topladi-1082890034.html
Arda Güler'in hareketi manşetlerde: 'Manchester City-Real Madrid maçı öncesi alkışları topladı'
Arda Güler'in hareketi manşetlerde: 'Manchester City-Real Madrid maçı öncesi alkışları topladı'
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Arda Güler ve takım arkadaşlarının dikkat çeken hareketi viral oldu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T08:27+0300
2024-04-18T08:27+0300
2024-04-18T08:27+0300
spor
arda güler
real madrid
manchester
manchester city
futbol
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0d/1081644964_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_1a0e4b3d09db2eb0bd52b00f6d054dce.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yine tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç öncesi dikkat çeken bir sekans yaşandı.Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan kaçınmaları İspanya manşetlerinde yer alırken, sosyal medyada da ilgi gördü.Arda Güler Manchester City maçında oynadı mı?Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarıyla kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Real Madrid oldu ve İspanyol devi yarı finale adını yazdırmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dunyanin-en-sert-ve-korkutucu-stadyumlari-secildi-ilk-siranin-sahibi-super-ligden-1082850135.html
manchester
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0d/1081644964_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_f5b2cc0d1da70519ba3c599c72afe71f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, manchester city-real madrid maçı, arda güler manchester city maçında oynadı mı
arda güler, manchester city-real madrid maçı, arda güler manchester city maçında oynadı mı
Arda Güler'in hareketi manşetlerde: 'Manchester City-Real Madrid maçı öncesi alkışları topladı'
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Arda Güler ve takım arkadaşlarının dikkat çeken hareketi viral oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yine tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç öncesi dikkat çeken bir sekans yaşandı.
Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan kaçınmaları İspanya manşetlerinde yer alırken, sosyal medyada da ilgi gördü.
Arda Güler Manchester City maçında oynadı mı?
Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarıyla kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Real Madrid oldu ve İspanyol devi yarı finale adını yazdırmayı başardı.