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Arda Güler'in hareketi manşetlerde: 'Manchester City-Real Madrid maçı öncesi alkışları topladı'
Arda Güler'in hareketi manşetlerde: 'Manchester City-Real Madrid maçı öncesi alkışları topladı'
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Arda Güler ve takım arkadaşlarının dikkat çeken hareketi viral oldu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T08:27+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yine tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç öncesi dikkat çeken bir sekans yaşandı.Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan kaçınmaları İspanya manşetlerinde yer alırken, sosyal medyada da ilgi gördü.Arda Güler Manchester City maçında oynadı mı?Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarıyla kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Real Madrid oldu ve İspanyol devi yarı finale adını yazdırmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dunyanin-en-sert-ve-korkutucu-stadyumlari-secildi-ilk-siranin-sahibi-super-ligden-1082850135.html
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arda güler, manchester city-real madrid maçı, arda güler manchester city maçında oynadı mı
arda güler, manchester city-real madrid maçı, arda güler manchester city maçında oynadı mı

Arda Güler'in hareketi manşetlerde: 'Manchester City-Real Madrid maçı öncesi alkışları topladı'

08:27 18.04.2024
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Burak Akbulut
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Arda Güler ve takım arkadaşlarının dikkat çeken hareketi viral oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yine tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç öncesi dikkat çeken bir sekans yaşandı.
Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan kaçınmaları İspanya manşetlerinde yer alırken, sosyal medyada da ilgi gördü.

Arda Güler Manchester City maçında oynadı mı?

Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarıyla kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Real Madrid oldu ve İspanyol devi yarı finale adını yazdırmayı başardı.
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