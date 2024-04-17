https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dunyanin-en-sert-ve-korkutucu-stadyumlari-secildi-ilk-siranin-sahibi-super-ligden-1082850135.html

Dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları seçildi: İlk sıranın sahibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları seçildi: İlk sıranın sahibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Sputnik Türkiye

İspanya'da yapılan ankette, futbolseverler dünyanın en sert ve korkutucu stadyumunu seçti. Anketin birincisi Türkiye'den bir stadyum oldu. Galatasaray'ın iç... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T08:34+0300

2024-04-17T08:34+0300

2024-04-17T09:09+0300

spor

süper lig

dünyanın 'en korkutucu' stadyumu

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

stadyum

ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı

ali sami yen

ali sami yen stadyumu

galatasaray

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İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın 'en sert atmosferine' sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu. Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor. O da Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park oldu. İşte ankete göre dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları:10- Allianz ArenaBayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.9- San Siro Guiseppe Mezzaİtalyan devleri Milan ve Inter'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum ortalama 5.51 puanla dokuzuncu sırada.8- De Kuip Hollanda ekibi Feyenoord'a ev sahipliği yapan De Kuip'in aldığı ortalama puan ise 5.75.7- Anfield Roadİngiliz devi Liverpool'un dillere destan stadyumu Anfield Road, ortalama 5.79 puanla yedinci sırada yer aldı.6- Metropolitanoİspanyol ekibi Atletico Madrid'in Vincete Calderon Stadyumu'ndan sonra geçtiği Metropolitano'nun aldığı ortalama puan ise 5.82.5- Celtic Parkİskoç futbolunun iki devinden biri olan Celtic'in iç saha maçları da muhteşem bir atmosferde oynanıyor. Celtic Park atmosferinin aldığı ortalama puan ise, 5.86.4- VelodromeFransa'nın en ateşli taraftar grubuna sahip olan Marsilya'nın stadyumu ise ortalama 6.14 puan aldı.3- Rajko MiticSırbistan futbolunun efsane takımı Kızılyıldız'a ev sahipliği yapan Rajko Mitic Stadyumu'nun aldığı ortalama puan ise 6.32.2- Signal Iduna ParkBorussia Dortmund'un ev sahibi olduğu karşılaşmaların oynandoğo Signal Iduna Park 6.40 ortalama puan aldı.1- Ali Sami Yen Spor KompeksiGalatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompeksi Rams Park, Marca'nın anketinde en yüksek puanı aldı. Sarı - kırmızılıların stadyumu 6.43 puanla zirvede yer aldı.

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