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Dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları seçildi: İlk sıranın sahibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları seçildi: İlk sıranın sahibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Sputnik Türkiye
İspanya'da yapılan ankette, futbolseverler dünyanın en sert ve korkutucu stadyumunu seçti. Anketin birincisi Türkiye'den bir stadyum oldu. Galatasaray'ın iç... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T08:34+0300
2024-04-17T09:09+0300
spor
süper lig
dünyanın 'en korkutucu' stadyumu
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
stadyum
ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı
ali sami yen
ali sami yen stadyumu
galatasaray
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İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın 'en sert atmosferine' sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu. Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor. O da Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park oldu. İşte ankete göre dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları:10- Allianz ArenaBayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.9- San Siro Guiseppe Mezzaİtalyan devleri Milan ve Inter'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum ortalama 5.51 puanla dokuzuncu sırada.8- De Kuip Hollanda ekibi Feyenoord'a ev sahipliği yapan De Kuip'in aldığı ortalama puan ise 5.75.7- Anfield Roadİngiliz devi Liverpool'un dillere destan stadyumu Anfield Road, ortalama 5.79 puanla yedinci sırada yer aldı.6- Metropolitanoİspanyol ekibi Atletico Madrid'in Vincete Calderon Stadyumu'ndan sonra geçtiği Metropolitano'nun aldığı ortalama puan ise 5.82.5- Celtic Parkİskoç futbolunun iki devinden biri olan Celtic'in iç saha maçları da muhteşem bir atmosferde oynanıyor. Celtic Park atmosferinin aldığı ortalama puan ise, 5.86.4- VelodromeFransa'nın en ateşli taraftar grubuna sahip olan Marsilya'nın stadyumu ise ortalama 6.14 puan aldı.3- Rajko MiticSırbistan futbolunun efsane takımı Kızılyıldız'a ev sahipliği yapan Rajko Mitic Stadyumu'nun aldığı ortalama puan ise 6.32.2- Signal Iduna ParkBorussia Dortmund'un ev sahibi olduğu karşılaşmaların oynandoğo Signal Iduna Park 6.40 ortalama puan aldı.1- Ali Sami Yen Spor KompeksiGalatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompeksi Rams Park, Marca'nın anketinde en yüksek puanı aldı. Sarı - kırmızılıların stadyumu 6.43 puanla zirvede yer aldı.
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süper lig, dünyanın 'en korkutucu' stadyumu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum, ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı, ali sami yen, ali sami yen stadyumu, galatasaray
süper lig, dünyanın 'en korkutucu' stadyumu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum, ali sami yen spor kompleksi türk telekom stadı, ali sami yen, ali sami yen stadyumu, galatasaray

Dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları seçildi: İlk sıranın sahibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi

08:34 17.04.2024 (güncellendi: 09:09 17.04.2024)
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İspanya'da yapılan ankette, futbolseverler dünyanın en sert ve korkutucu stadyumunu seçti. Anketin birincisi Türkiye'den bir stadyum oldu. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, ankette 6.43 puanla zirveye yerleşti.
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın 'en sert atmosferine' sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu. Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor. O da Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park oldu.
İşte ankete göre dünyanın 'en sert ve korkutucu' stadyumları:

10- Allianz Arena

Bayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.

9- San Siro Guiseppe Mezza

İtalyan devleri Milan ve Inter'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum ortalama 5.51 puanla dokuzuncu sırada.

8- De Kuip

Hollanda ekibi Feyenoord'a ev sahipliği yapan De Kuip'in aldığı ortalama puan ise 5.75.

7- Anfield Road

İngiliz devi Liverpool'un dillere destan stadyumu Anfield Road, ortalama 5.79 puanla yedinci sırada yer aldı.

6- Metropolitano

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Vincete Calderon Stadyumu'ndan sonra geçtiği Metropolitano'nun aldığı ortalama puan ise 5.82.

5- Celtic Park

İskoç futbolunun iki devinden biri olan Celtic'in iç saha maçları da muhteşem bir atmosferde oynanıyor. Celtic Park atmosferinin aldığı ortalama puan ise, 5.86.

4- Velodrome

Fransa'nın en ateşli taraftar grubuna sahip olan Marsilya'nın stadyumu ise ortalama 6.14 puan aldı.

3- Rajko Mitic

Sırbistan futbolunun efsane takımı Kızılyıldız'a ev sahipliği yapan Rajko Mitic Stadyumu'nun aldığı ortalama puan ise 6.32.

2- Signal Iduna Park

Borussia Dortmund'un ev sahibi olduğu karşılaşmaların oynandoğo Signal Iduna Park 6.40 ortalama puan aldı.

1- Ali Sami Yen Spor Kompeksi

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompeksi Rams Park, Marca'nın anketinde en yüksek puanı aldı. Sarı - kırmızılıların stadyumu 6.43 puanla zirvede yer aldı.
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