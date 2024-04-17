https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kabinede-degisiklik-olacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celikten-degerlendirme-1082878318.html
'Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
'Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik, "'MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı?' diye soruyorsunuz, bu kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T19:08+0300
2024-04-17T19:08+0300
2024-04-17T20:29+0300
politika
ömer çelik
kabine
kabine değişikliği
ak parti myk toplantısı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili birtakım spekülasyonların sık sık sosyal medyada dolaşıma sokulduğuna söyleyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ekonomi programı ile ilgili desteği tamdır. Bu konuda ekonomi yönetimimize güveniyoruz. Ayrıca ekonomi yönetimimiz, bakan arkadaşımız ve diğer yetkililer tarafından partimiz de çeşitli aşamalarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu çerçevede ekonomi yönetimimize teşekkür ediyoruz. Ve bütün gücümüzle onların yürüttüğü bu çalışmaları desteklediğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Ömer Çelik "Yaptığımız çalışmalarda, seçimin sayısal sonuçlarını değerlendiriyoruz" diyerek, kabinede değişiklik olup olmayacağıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-tunctan-gorevde-yukselme-sinav-sorulariyla-ilgili-iddialara-yanit-buyuk-bir-yalan-1082878120.html
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kabinede değişiklik olacak mı, ömer çelik kabine açıklama, kabine değişikliği, kabine değişikliği son dakika 2024
kabinede değişiklik olacak mı, ömer çelik kabine açıklama, kabine değişikliği, kabine değişikliği son dakika 2024
'Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
19:08 17.04.2024 (güncellendi: 20:29 17.04.2024)
AK Parti Sözcüsü Çelik, "'MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı?' diye soruyorsunuz, bu kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın takdirindedir kendisi bunu uygun görüyorsa uygun gördüğü bir vakitte bu tasarrufu gerçekleştirir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili birtakım spekülasyonların sık sık sosyal medyada dolaşıma sokulduğuna söyleyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ekonomi programı ile ilgili desteği tamdır. Bu konuda ekonomi yönetimimize güveniyoruz. Ayrıca ekonomi yönetimimiz, bakan arkadaşımız ve diğer yetkililer tarafından partimiz de çeşitli aşamalarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu çerçevede ekonomi yönetimimize teşekkür ediyoruz. Ve bütün gücümüzle onların yürüttüğü bu çalışmaları desteklediğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.
Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Ömer Çelik "Yaptığımız çalışmalarda, seçimin sayısal sonuçlarını değerlendiriyoruz" diyerek, kabinede değişiklik olup olmayacağıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Yaptığımız çalışmalarda, seçimin sayısal sonuçlarını çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Fakat siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldik. Yeterince data, çalışma yapıldı yetkili kurumlarımızda. Nerede, hangi siyasetimizi, hangi tavrımızı, hangi siyasi söylemimizi ve pratiğimizi vatandaşımız beğenmişse onu güçlendireceğiz. Beğenilmeyen bir durum varsa kuşkusuz onun değişimi için çalışmaları sürdüreceğiz.
'MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı?' diye soruyorsunuz, bu kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın takdirindedir kendisi bunu uygun görüyorsa uygun gördüğü bir vakitte bu tasarrufu gerçekleştirir."