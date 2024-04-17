'Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme

"Yaptığımız çalışmalarda, seçimin sayısal sonuçlarını çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Fakat siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldik. Yeterince data, çalışma yapıldı yetkili kurumlarımızda. Nerede, hangi siyasetimizi, hangi tavrımızı, hangi siyasi söylemimizi ve pratiğimizi vatandaşımız beğenmişse onu güçlendireceğiz. Beğenilmeyen bir durum varsa kuşkusuz onun değişimi için çalışmaları sürdüreceğiz.

'MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı?' diye soruyorsunuz, bu kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın takdirindedir kendisi bunu uygun görüyorsa uygun gördüğü bir vakitte bu tasarrufu gerçekleştirir."