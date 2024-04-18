https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/akom-uyardi-istanbulda-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1082893515.html
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: 'Kuvvetli sağanak bekleniyor'
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: 'Kuvvetli sağanak bekleniyor'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:14+0300
2024-04-18T10:14+0300
2024-04-18T10:25+0300
türkiye
istanbul
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
yağmur
uyarı
istanbul büyükşehir belediyesi
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AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-deniz-ulasimina-olumsuz-hava-engeli-1082891416.html
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istanbul hava durumu, istanbul yağmur, istanbul akom, akom uyardı
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: 'Kuvvetli sağanak bekleniyor'
10:14 18.04.2024 (güncellendi: 10:25 18.04.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.
Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.