https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/akom-uyardi-istanbulda-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1082893515.html

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: 'Kuvvetli sağanak bekleniyor'

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: 'Kuvvetli sağanak bekleniyor'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-18T10:14+0300

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türkiye

istanbul

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

yağmur

uyarı

istanbul büyükşehir belediyesi

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AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-deniz-ulasimina-olumsuz-hava-engeli-1082891416.html

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