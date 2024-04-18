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AB'de Rus doğalgazın en büyük alıcısı Fransa oldu: Macaristan’ı geçti
AB'de Rus doğalgazın en büyük alıcısı Fransa oldu: Macaristan’ı geçti
Sputnik Türkiye
Fransa’nın geçen Şubat ayında Rusya menşeili sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımını yüzde 10 artırarak 322 milyon 300 bin euro değerinde ithalat yaptığı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik'in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Fransa Şubat 2024 döneminde bir önceki aya göre yüzde 10 artışla Rusya’dan 322 milyon 300 bin euro değerinde LNG ithal etti. Bunun sonucunda Fransa, AB içinde Macaristan’ı geçerek Rus gazın en büyük alıcısı konumuna geldi.Rusya’dan boru hattı üzerinden gaz ithal eden Macaristan, Aralık ayında en büyük alıcı konumuna yerleşmiş, liderliğini iki ay boyunca kimseye kaptırmamıştı. Lakin Şubat ayında ithalatı üçte bir oranında azaltan Macaristan, 210 milyon euroluk gaz ithalatıyla bu alanda ikinciliğe geriledi.İlk üçte ayrıca 118 milyon 300 bin euro değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz alan İspanya da yer alıyor.Rusya’dan gaz alımını en çok artıran ülke ise Yunanistan oldu. Şubat ayında Rusya’dan 110 milyon 400 bin euro değerinde gaz ithal eden Yunanistan, alımlarını bir önceki aya göre 7.8 kat artırmış oldu.Genelde Avrupa Birliği, Şubat ayında Rusya’dan 1 milyar 100 milyon euroluk doğalgaz ithal etti. Bu rakamın 619 milyon 400 binlik kısmı LNG şeklinde gerçekleşti.Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl Rusya’nın ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğalgazın yarısını AB ülkeleri satın aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240125/ukrayna-rusya-ile-dogalgaz-transit-anlasmasini-uzatmama-karari-aldi-1080035138.html
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rusya, avrupa birliği, ab, fransa, macaristan, ithalat

AB'de Rus doğalgazın en büyük alıcısı Fransa oldu: Macaristan’ı geçti

12:48 18.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran doğalgaz
İran doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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Fransa’nın geçen Şubat ayında Rusya menşeili sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımını yüzde 10 artırarak 322 milyon 300 bin euro değerinde ithalat yaptığı öğrenildi. Fransa böylece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Rus gazın en büyük alıcısı konumuna yükseldi.
Sputnik'in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Fransa Şubat 2024 döneminde bir önceki aya göre yüzde 10 artışla Rusya’dan 322 milyon 300 bin euro değerinde LNG ithal etti. Bunun sonucunda Fransa, AB içinde Macaristan’ı geçerek Rus gazın en büyük alıcısı konumuna geldi.
Rusya’dan boru hattı üzerinden gaz ithal eden Macaristan, Aralık ayında en büyük alıcı konumuna yerleşmiş, liderliğini iki ay boyunca kimseye kaptırmamıştı. Lakin Şubat ayında ithalatı üçte bir oranında azaltan Macaristan, 210 milyon euroluk gaz ithalatıyla bu alanda ikinciliğe geriledi.
İlk üçte ayrıca 118 milyon 300 bin euro değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz alan İspanya da yer alıyor.
Rusya’dan gaz alımını en çok artıran ülke ise Yunanistan oldu. Şubat ayında Rusya’dan 110 milyon 400 bin euro değerinde gaz ithal eden Yunanistan, alımlarını bir önceki aya göre 7.8 kat artırmış oldu.
Genelde Avrupa Birliği, Şubat ayında Rusya’dan 1 milyar 100 milyon euroluk doğalgaz ithal etti. Bu rakamın 619 milyon 400 binlik kısmı LNG şeklinde gerçekleşti.
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl Rusya’nın ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğalgazın yarısını AB ülkeleri satın aldı.
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