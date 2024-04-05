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İddialar sürüyor: 'Biden, geceleri nefes almasına yardımcı olan bir makine kullanıyor'
İddialar sürüyor: 'Biden, geceleri nefes almasına yardımcı olan bir makine kullanıyor'
Sputnik Türkiye
81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı hakkında sorular ABD basının da devam ediyor. Biden'ın toplantılara geç kaldığı ve geceleri nefes sorunları... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T14:10+0300
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Fox News televizyonu sunucu Jesse Watters, ABD Başkanı Joe Biden’in, Senatör Bernie Sanders ile 11.00’da başlaması gereken görüşmeye bir saat geç kaldığını bildirdi. Watters, başkanın etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarını göstererek Biden’in yüzündeki CPAP maskesinden kalan izlere dikkat çekti.Sunucu, “Geceleri nefes almasına yardımcı olan bir makine kullanıyor. Apnesi (soluk alamama) var. Öğlen saatlerinde yüzünde çizgiler varsa yataktan yeni kalkmış demektir” ifadesini kullandı.Biden’in, Senatör Sanders’i bir saat bekletmesini 'gözdağı' veya 'sadece uyumak istemiştir' şeklinde yorumlayan Watters, “Başkan, dün Batı Yakasındaki kampanyadan evine gece geç saatlerinde dönmedi. Başkan dün hiçbir şey yapmadı, sadece bir telefon görüşmesi oldu, hepsi bu. Ben olsam kampanyanın bu aşamasında uyumazdım” ded i.Watters, son anket sonuçlarına göre Biden’in tüm anahtar eyaletlerde Donald Trump’ın gerisinde olduğunu kaydetti.Biden’in yüzündeki izler, gazetecilerin dikkatini geçen yılın yaz aylarında çekmişti. Beyaz Saray, Başkan’ın yüzündeki izleri, uyku sırasında kullandığı solunum cihazı maskesinin bıraktığını açıkladı. ABD medyası, ülke liderinin eskiden de bu cihazı kullandığını bildirerek 2008’de apne sorunu olduğunu söylediğini anımsattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html
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joe biden, nato, sağlık, yaşlı, abd, abd seçimleri, başkanlık seçimleri, jesse watters, fox news
joe biden, nato, sağlık, yaşlı, abd, abd seçimleri, başkanlık seçimleri, jesse watters, fox news

İddialar sürüyor: 'Biden, geceleri nefes almasına yardımcı olan bir makine kullanıyor'

14:10 05.04.2024 (güncellendi: 14:12 05.04.2024)
© AP Photo / Brynn AndersonABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
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81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı hakkında sorular ABD basının da devam ediyor. Biden'ın toplantılara geç kaldığı ve geceleri nefes sorunları çektiği iddia ediliyor.
Fox News televizyonu sunucu Jesse Watters, ABD Başkanı Joe Biden’in, Senatör Bernie Sanders ile 11.00’da başlaması gereken görüşmeye bir saat geç kaldığını bildirdi. Watters, başkanın etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarını göstererek Biden’in yüzündeki CPAP maskesinden kalan izlere dikkat çekti.
Sunucu, “Geceleri nefes almasına yardımcı olan bir makine kullanıyor. Apnesi (soluk alamama) var. Öğlen saatlerinde yüzünde çizgiler varsa yataktan yeni kalkmış demektir” ifadesini kullandı.
Biden’in, Senatör Sanders’i bir saat bekletmesini 'gözdağı' veya 'sadece uyumak istemiştir' şeklinde yorumlayan Watters, “Başkan, dün Batı Yakasındaki kampanyadan evine gece geç saatlerinde dönmedi. Başkan dün hiçbir şey yapmadı, sadece bir telefon görüşmesi oldu, hepsi bu. Ben olsam kampanyanın bu aşamasında uyumazdım” ded i.Watters, son anket sonuçlarına göre Biden’in tüm anahtar eyaletlerde Donald Trump’ın gerisinde olduğunu kaydetti.
Biden’in yüzündeki izler, gazetecilerin dikkatini geçen yılın yaz aylarında çekmişti. Beyaz Saray, Başkan’ın yüzündeki izleri, uyku sırasında kullandığı solunum cihazı maskesinin bıraktığını açıkladı. ABD medyası, ülke liderinin eskiden de bu cihazı kullandığını bildirerek 2008’de apne sorunu olduğunu söylediğini anımsattı.
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