https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusunun-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldirilari-nasil-bir-felakete-yol-acabilir--1082878535.html

Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir?

Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir?

Sputnik Türkiye

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T22:21+0300

2024-04-17T22:21+0300

2024-04-17T22:33+0300

multimedya

infografik

rusya

ukrayna

zaporojskaya nükleer enerji santrali

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

dinyeper nehri

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Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor. Zaporojye NGS ve Ukrayna'nın saldırılarının olası kaza sonuçları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

ukrayna

dinyeper nehri

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infografik, rusya, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), инфографика, dinyeper nehri