https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusunun-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldirilari-nasil-bir-felakete-yol-acabilir--1082878535.html
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir?
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir?
Sputnik Türkiye
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T22:21+0300
2024-04-17T22:21+0300
2024-04-17T22:33+0300
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rusya
ukrayna
zaporojskaya nükleer enerji santrali
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
dinyeper nehri
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Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor. Zaporojye NGS ve Ukrayna'nın saldırılarının olası kaza sonuçları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), инфографика, dinyeper nehri
infografik, rusya, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), инфографика, dinyeper nehri
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir?
22:21 17.04.2024 (güncellendi: 22:33 17.04.2024)
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor. Zaporojye NGS ve Ukrayna'nın saldırılarının olası kaza sonuçları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.