2. el araç piyasasında fiyatlar değişiyor: Hangi araba modeli kaç günde satıldı?
13:35 18.04.2024 (güncellendi: 13:36 18.04.2024)
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
© AA
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Geçen yılın sonlarına doğru düşüş gösteren araç piyasasında rota değişti. Özellikle ikinci el araçlarda 4 aylık fiyat değişimi dikkat çekti. Geçen yıl kasım ayında ortalama 65-70 güne kadar çıkan satış süreleri 30-45 günlere kadar geriledi. Peki hangi model araç kaç günde satılıyor? 2. el araç fiyatları neden yükseliyor?
Geçen yılın sonlarına doğru düşüş gösteren araç piyasasında, son dönemde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Özellikle ikinci el araba fiyatları ve satış süreleri dikkatle inceleniyor.
Kasım ayında ortalama 65-70 güne kadar çıkan ikinci el araçların satış süresi, 30-45 gün arasına geriledi.
İkinci el araç fiyatlarındaki yükselmenin birçok nedeni var. Bunların başında, arz talep dengesizliği, yeni araç üretimindeki tedarik zinciri sorunları ve ekonomik belirsizlikler geliyor. Tüketicilerin yeni araçlara erişiminin zorlaşması, ikinci el araçlara olan talebi artırıyor ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.
Hangi model araçların kaç günde satıldığı, marka, model ve araç yaşına göre değişiklik gösteriyor. Popüler modeller genellikle daha kısa sürede satılırken, diğerleri daha uzun sürebiliyor.
Hangi araba kaç günde satılıyor?
OPEL ASTRA (2017) 2. el satış aralığı: 36 ila 39 gün arası
CHERY TİGGO 8 PRO (2023) 2. el satış aralığı: 35 ila 38 gün arası
FORD FOCUS (2017) 2. el satış aralığı: 31 ila 34 gün arası
RENAULT FLUENCE (2016) 2. el satış aralığı: 31 ila 34 gün arası
KİA SPORTAGE (2017) 2. el satış aralığı: 24 ila 27 gün arası
VOLKWAGEN POLO (2017) 2. el satış aralığı: 22 ila 25 gün arası
VOLVO XC90 (2020) 2. el satış aralığı: 21 ila 24 gün arası
HONDA CİVİC (2021) 2. el satış aralığı: 19 ila 22 gün arası
RENAULT CLİO (2021) 2. el satış aralığı: 18 ila 20 gün arası
FİAT EGEA (2023) 2. el satış aralığı: 7 ila 10 gün arası
NİSSAN QASHQAİ (2018) 2. el satış aralığı: 5 ila 7 gün arası
RENAULT MEGANE (2018) 2. el satış aralığı: 1 ila 7 gün arası
Fiyatlarda dikkat çeken değişim
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Miliyet'e yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Sene başından itibaren artan sıfır otomobil fiyatlarına karşın ikinci el araç fiyatları sabit seyrini korumuştu. Bu sebeple olması gerekenden bir miktar daha fazla açılan sıfır/ikinci el fiyat makasının kullanıcı tercihini ilkbahar - yaz ayları itibarıyla ikinci el piyasasına çekeceği ve artan talebe istinaden ikinci el fiyatlarında artış yaşanabileceğini önceki öngörülerimizde belirtmiştik. Aralık ayından itibaren ikinci el fiyatlarında artış görülse de bu çerçevede kayda değer ilk değişim şubat ayı itibarıyla başladı. Takip eden mart ayında yüzde 1, içinde bulunduğumuz Nisan ayında ise fiyatlarda kademeli olarak yüzde 2 oranında artış gözlemlendi. İlk 4 aylık süreç değerlendirildiğinde ikinci elde fiyatların yaklaşık yüzde 5 oranında arttığını söyleyebiliriz."
Fiyatlardaki yükselişin nedeni ne?
Yükselen talep haricinde süreç içerisinde artan döviz kuru ve buna bağlı yükselen maliyetler fiyat artışlarındaki diğer ana faktörler arasında yer alıyor. Mart 2024’te en çok A segment otomobiller artış kaydetse de genel tabloda tüm segment araçlarda düzenli ve paralel yükselişler görülüyor. Örnek vermek gerekirse Hyundai i10 ve Kia Picanto modelleri fiyat artışı olan araçlardan bazıları.