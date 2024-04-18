https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/2-el-arac-piyasasinda-fiyatlar-degisiyor-hangi-araba-modeli-kac-gunde-satildi-1082900253.html

2. el araç piyasasında fiyatlar değişiyor: Hangi araba modeli kaç günde satıldı?

2. el araç piyasasında fiyatlar değişiyor: Hangi araba modeli kaç günde satıldı?

Sputnik Türkiye

Geçen yılın sonlarına doğru düşüş gösteren araç piyasasında rota değişti. Özellikle ikinci el araçlarda 4 aylık fiyat değişimi dikkat çekti. Geçen yıl kasım... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T13:35+0300

2024-04-18T13:35+0300

2024-04-18T13:36+0300

araç

satış

ekonomi

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Geçen yılın sonlarına doğru düşüş gösteren araç piyasasında, son dönemde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Özellikle ikinci el araba fiyatları ve satış süreleri dikkatle inceleniyor.Kasım ayında ortalama 65-70 güne kadar çıkan ikinci el araçların satış süresi, 30-45 gün arasına geriledi. İkinci el araç fiyatlarındaki yükselmenin birçok nedeni var. Bunların başında, arz talep dengesizliği, yeni araç üretimindeki tedarik zinciri sorunları ve ekonomik belirsizlikler geliyor. Tüketicilerin yeni araçlara erişiminin zorlaşması, ikinci el araçlara olan talebi artırıyor ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.Hangi model araçların kaç günde satıldığı, marka, model ve araç yaşına göre değişiklik gösteriyor. Popüler modeller genellikle daha kısa sürede satılırken, diğerleri daha uzun sürebiliyor.Hangi araba kaç günde satılıyor?Fiyatlarda dikkat çeken değişimİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Miliyet'e yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Fiyatlardaki yükselişin nedeni ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/imfden-turkiye-icin-enflasyon-tahmini-dolar-99-tlyi-asabilir-1082894327.html

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araç, satış