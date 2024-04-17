https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/zimmetine-5-milyon-tl-geciren-bankaciya-8-yil-9-ay-hapis-cezasi--1082870280.html

Zimmetine 5 milyon TL geçiren banka şube müdürüne 8 yıl 9 ay hapis cezası

Zimmetine 5 milyon TL geçiren banka şube müdürüne 8 yıl 9 ay hapis cezası

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürü müşterilerine ait 5 milyon 331 bin lirayı hesabına geçirdiği gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Şube... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:34+0300

2024-04-17T16:34+0300

2024-04-17T16:35+0300

türkiye

banka

zimmetine para geçirme

zimmet

eskişehir

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Eskişehir’de özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından zimmetine para aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Pelin Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile tutuklu sanığın banka hesaplarında yapılan incelemede, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği ve izinsiz şekilde müşterilerin hesaplarında toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma sürecinde Ayşe Pelin Ü.’nün, kendi hesaplarına aktardığı 5 milyon 331 bin 852 lirayı da çalıştığı bankaya geri ödediği öğrenildi.Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ayşe Pelin Ü. hakkında son karar verildi. Mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Ü.’nün tekrar tutuklanmasına karar vererek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

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