https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/istanbul-havalimaninda-2-ay-kalan-ve-geri-gonderme-merkezinde-duran-iranli-akademisyene-yine-ret-1082870343.html

İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalan ve Geri Gönderme Merkezi'nde duran İranlı akademisyene yine ret

İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalan ve Geri Gönderme Merkezi'nde duran İranlı akademisyene yine ret

Sputnik Türkiye

Kanada’da oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusu kabul edilmeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlayan İranlı Dr. Shiva Kaviani, bir aydır... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:29+0300

2024-04-17T16:29+0300

2024-04-17T16:32+0300

yaşam

istanbul

istanbul havalimanı

kanada

iranlı

geri gönderme merkezi

geri gönderme merkezi

iran

shiva kaviani

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Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunmuştu.Vize başvurusuna ret cevabı alan Kaviani, bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidememiş ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlamıştı.İki ay boyunca havalimanında yaşayan ve çalışanların yardımcı olduğu Kaviani, ardından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.Silivri'de bulunan Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezine götürülen İranlı akademisyen bir aydır burada kalıyor.Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani'nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi.Akademisyen de ülkesi İran'a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/terminal-filmi-turkiyede-gercek-oldu-iki-aydir-havalimaninda-kaliyor-1081656090.html

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iran

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Sputnik Türkiye

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