Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması: Kimseyi dava etmiyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/yilmaz-erdogandan-cansu-taskin-aciklamasi-kimseyi-dava-etmiyorum-1082847165.html
Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması: Kimseyi dava etmiyorum
Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması: Kimseyi dava etmiyorum
Sputnik Türkiye
Bir süredir kendisiyle birliktelik yaşadığını iddia ederek birlikte yer aldıkları görüntüleri sosyal medyada yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı öne... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T03:02+0300
2024-04-17T03:11+0300
yaşam
cansu taşkın
yılmaz erdoğan
oyuncu
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0d/1048867717_84:0:1083:562_1920x0_80_0_0_a9ce622b55dacaab84f2426637d2ab23.jpg
Son dönemde model Cansu Taşkın ile ilişkisinin olduğu belirtilen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden dava açacağı konusuna ilişkin açıklama yaptı.Kimseye dava açmayacağını belirten Yılmaz Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Yılmaz Erdoğan'ın model Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti. Cansu Taşkın, söz konusu iddiayı "Evet, haberler doğru" ifadeleriyle doğrulamıştı.İddiaların ardından Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medyada ikilinin görüntüleri paylaşmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan model Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddia edilmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yilmaz-erdoganla-sevgili-olduklarini-soyleyen-cansu-taskin-yanlis-kelime-kullandigimda-duzeltiyor-1082570999.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0d/1048867717_209:0:958:562_1920x0_80_0_0_2b4e2bab2bf82b32641f51503aebe409.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cansu taşkın, yılmaz erdoğan, oyuncu, dava
cansu taşkın, yılmaz erdoğan, oyuncu, dava

Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması: Kimseyi dava etmiyorum

03:02 17.04.2024 (güncellendi: 03:11 17.04.2024)
© Fotoğraf : YouTube/Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Yılmaz Erdoğan, Kin
Yılmaz Erdoğan, Kin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Fotoğraf : YouTube/Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)
Abone ol
Bir süredir kendisiyle birliktelik yaşadığını iddia ederek birlikte yer aldıkları görüntüleri sosyal medyada yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı öne sürülen Yılmaz Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum" dedi.
Son dönemde model Cansu Taşkın ile ilişkisinin olduğu belirtilen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden dava açacağı konusuna ilişkin açıklama yaptı.
Kimseye dava açmayacağını belirten Yılmaz Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle...

Ne olmuştu?

Yılmaz Erdoğan'ın model Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti. Cansu Taşkın, söz konusu iddiayı "Evet, haberler doğru" ifadeleriyle doğrulamıştı.
İddiaların ardından Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medyada ikilinin görüntüleri paylaşmıştı.
Yılmaz Erdoğan'ın, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan model Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddia edilmıştı.
Cansu Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
YAŞAM
Yılmaz Erdoğan'la sevgili olduklarını söyleyen Cansu Taşkın: Yanlış kelime kullandığımda düzeltiyor
8 Nisan, 11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала