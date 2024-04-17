Son dönemde model Cansu Taşkın ile ilişkisinin olduğu belirtilen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden dava açacağı konusuna ilişkin açıklama yaptı.Kimseye dava açmayacağını belirten Yılmaz Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Yılmaz Erdoğan'ın model Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti. Cansu Taşkın, söz konusu iddiayı "Evet, haberler doğru" ifadeleriyle doğrulamıştı.İddiaların ardından Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medyada ikilinin görüntüleri paylaşmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan model Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddia edilmıştı.

Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması: Kimseyi dava etmiyorum

Bir süredir kendisiyle birliktelik yaşadığını iddia ederek birlikte yer aldıkları görüntüleri sosyal medyada yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı öne sürülen Yılmaz Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum" dedi.