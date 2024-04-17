https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/yillardir-kuraklikla-mucadele-eden-baeyi-sel-aldi-1082850717.html

Yıllardır kuraklıkla mücadele eden BAE'yi sel aldı

Yıllardır kuraklıkla mücadele eden BAE'yi sel aldı

Sputnik Türkiye

Sahip olduğu sert çöl iklimi nedeniyle yıllardır kuraklığa çözüm arayışında olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 75 yılın en yüksek yağış miktarı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T08:48+0300

2024-04-17T08:48+0300

2024-04-17T08:48+0300

dünya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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sel felaketi

doğal afet

yağmur duası

dubai

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BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu.Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi" ifadesi kullanıldı.En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254.8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde ‘olağanüstü bir olay’ olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı.BAE İslami İşler Kurumu, sağanaktan etkilenen bölgelerde evde namaz kılma çağrısında bulundu.Etihad Havayollarından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'de hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarda gecikmenin yaşanmasının öngörüldüğünü duyurdu.BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde "zorunlu olmadıkça evden çıkmama" çağrısında bulundu.Sahip olduğu sert çöl iklimi nedeniyle yılda çok az yağış alan ve kuraklıkla mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce duyurduğu yeni projeyle drone'lar yardımıyla bulutlara 'şok' uygulayarak yağışları artırmayı planladığını açıklamıştı.Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur ürettiğini 2021’de duyurmuştu.Elektrik yüklü küçük dronelar kullanarak bulutları patlatmak ve yağmur yağdırmak için bilim projelerine fon sağlayan BAE, 2017 yılından itibaren ülkede yağmur üretmek için farklı bilimsel projelere 15 milyar dolar ödenek ayırmıştı.

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kuraklık, yağmur, sel, sel felaketi, doğal afet, yağmur duası, dubai, abu dabi