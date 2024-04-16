https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yeniden-refah-partisinden-bahcelinin-yeni-anayasa-cagrisiyla-ilgili-aciklama-1082833114.html

Yeniden Refah Partisi'nden Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili açıklama

Yeniden Refah Partisi'nden Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına ilişkin sorusuna, "Yeniden Refah Partisi yeni anayasa çağrılarına kapı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T18:28+0300

2024-04-16T18:28+0300

2024-04-16T18:28+0300

politika

yeniden refah partisi

suat kılıç

anayasa

seçim

yerel seçim

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına itirazların halen devam ettiğini anımsattı.Suat Kılıç, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) itirazları, hukuki normlara uygun olarak kamu vicdanını rahatlatacak şekilde kararlara bağlamasını beklediklerini söyledi.Seçimlerin ardından yeni bir erken seçim tartışmalarının başlamasına ilişkin Kılıç, Yeniden Refah Partisinin bu konuda net duruş sergilediğini dile getirdi.Kılıç, "Türkiye'nin ihtiyacı parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi değildir. Türkiye'nin derdi bugün seçim değil, geçimdir. Hükümetimizden bütün dikkati ekonomideki sorun başlıklarına yönlendirmesini bekliyoruz" diye konuştu.Suat Kılıç, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına ilişkin sorusuna, "Yeniden Refah Partisi yeni anayasa çağrılarına kapı olarak da kafa olarak da açıktır. Bir teklif olursa bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti, MHP ya da CHP grubundan veya TBMM'de temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubundan bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye açığız" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-1082832128.html

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yeniden refah partisi, suat kılıç, anayasa, seçim, yerel seçim