https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/washingtonun-kieve-yonelik-yeni-yardim-tasarisi-61-milyar-dolar-tahsis-edilmesini-ongoruyor-1082881456.html

Washington'un Kiev'e yönelik yeni yardım tasarısı 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor

Washington'un Kiev'e yönelik yeni yardım tasarısı 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor

Sputnik Türkiye

Washington'un Kiev’e 61 milyar dolarlık mali yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T21:41+0300

2024-04-17T21:41+0300

2024-04-17T21:41+0300

ukrayna krizi

abd temsilciler meclisi

ukrayna

kiev

atacms füzeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078361977_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b9103803f5e6eae9a36d3b6bcd9bc239.jpg

Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni ayrı yasa tasarısı, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak Kiev’e 61 milyar dolar tahsis edilmesini, bunun yaklaşık 23 milyar dolarının Amerikan cephaneliklerini yenilemek için kullanılmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca, ABD Başkanı'na Kiev'e ATACMS füzeleri sağlamaması yönünde talimat vermesini öneriyor.Çarşamba günü sunulan tasarıya göre, ABD Başkanı’nın Kiev'e ekonomik yardımın geri ödenmesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.Belgede, Ukrayna yardım tasarısının Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 45 gün içinde Kiev'i desteklemeye yönelik bir ABD stratejisi sunması gerektiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-vekil-seremet-kiev-karadenizdeki-seyrusefer-guvenligine-dogrudan-tehdit-olusturuyor-1082880574.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd temsilciler meclisi, ukrayna, kiev, atacms füzeleri