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Washington'un Kiev'e yönelik yeni yardım tasarısı 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor
Washington'un Kiev'e yönelik yeni yardım tasarısı 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor
Sputnik Türkiye
Washington'un Kiev’e 61 milyar dolarlık mali yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T21:41+0300
2024-04-17T21:41+0300
2024-04-17T21:41+0300
ukrayna krizi
abd temsilciler meclisi
ukrayna
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Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni ayrı yasa tasarısı, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak Kiev’e 61 milyar dolar tahsis edilmesini, bunun yaklaşık 23 milyar dolarının Amerikan cephaneliklerini yenilemek için kullanılmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca, ABD Başkanı'na Kiev'e ATACMS füzeleri sağlamaması yönünde talimat vermesini öneriyor.Çarşamba günü sunulan tasarıya göre, ABD Başkanı’nın Kiev'e ekonomik yardımın geri ödenmesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.Belgede, Ukrayna yardım tasarısının Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 45 gün içinde Kiev'i desteklemeye yönelik bir ABD stratejisi sunması gerektiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-vekil-seremet-kiev-karadenizdeki-seyrusefer-guvenligine-dogrudan-tehdit-olusturuyor-1082880574.html
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abd temsilciler meclisi, ukrayna, kiev, atacms füzeleri
abd temsilciler meclisi, ukrayna, kiev, atacms füzeleri
Washington'un Kiev'e yönelik yeni yardım tasarısı 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor
Washington'un Kiev’e 61 milyar dolarlık mali yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu.
Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni ayrı yasa tasarısı, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak Kiev’e 61 milyar dolar tahsis edilmesini, bunun yaklaşık 23 milyar dolarının Amerikan cephaneliklerini yenilemek için kullanılmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca, ABD Başkanı'na Kiev'e ATACMS füzeleri sağlamaması yönünde talimat vermesini öneriyor.
Çarşamba günü sunulan tasarıya göre, ABD Başkanı’nın Kiev'e ekonomik yardımın geri ödenmesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.
Belgede, Ukrayna yardım tasarısının Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 45 gün içinde Kiev'i desteklemeye yönelik bir ABD stratejisi sunması gerektiği belirtiliyor.