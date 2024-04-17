https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-vekil-seremet-kiev-karadenizdeki-seyrusefer-guvenligine-dogrudan-tehdit-olusturuyor-1082880574.html
Rus vekil Şeremet: Kiev, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor
Rus vekil Şeremet: Kiev, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Rus milletvekili Mihail Şeremet, Kiev rejiminin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T20:49+0300
2024-04-17T20:49+0300
2024-04-17T21:28+0300
mihail şeremet
ukrayna krizi
duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte Kiev rejiminin Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.Şeremet, “Kiev rejimi, deniz araçları ve mayınlar göndererek Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor” dedi.Rus vekil, Kiev yetkililerinin yükümlülük almalarının terör eylemlerini sürdürmelerini önleyeceği için seyrüsefer güvenliğiyle ilgili müzakerelerle ilgilenmediğini vurguladı.Daha önce Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Karadeniz'de ticari faaliyetlerin güvenliğiyle ilgili anlaşma yapmak üzere Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca görüşmeler yapıldığını, ancak Kiev'in mutabakat sağlanamadan son anda masadan kalktığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/turkiye-araciligiyla-rusya-ukrayna-gorusmeleri-yapildigi-iddiasi-hakkinda-kremlinden-aciklama-1082824331.html
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mihail şeremet, duma, karadeniz, ukrayna
mihail şeremet, duma, karadeniz, ukrayna
Rus vekil Şeremet: Kiev, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor
20:49 17.04.2024 (güncellendi: 21:28 17.04.2024)
Rus milletvekili Mihail Şeremet, Kiev rejiminin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte Kiev rejiminin Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.
Şeremet, “Kiev rejimi, deniz araçları ve mayınlar göndererek Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor” dedi.
Rus vekil, Kiev yetkililerinin yükümlülük almalarının terör eylemlerini sürdürmelerini önleyeceği için seyrüsefer güvenliğiyle ilgili müzakerelerle ilgilenmediğini vurguladı.
Daha önce Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Karadeniz'de ticari faaliyetlerin güvenliğiyle ilgili anlaşma yapmak üzere Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca görüşmeler yapıldığını, ancak Kiev'in mutabakat sağlanamadan son anda masadan kalktığını öne sürmüştü.