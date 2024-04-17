https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-vekil-seremet-kiev-karadenizdeki-seyrusefer-guvenligine-dogrudan-tehdit-olusturuyor-1082880574.html

Rus vekil Şeremet: Kiev, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor

Rus vekil Şeremet: Kiev, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rus milletvekili Mihail Şeremet, Kiev rejiminin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T20:49+0300

2024-04-17T20:49+0300

2024-04-17T21:28+0300

mihail şeremet

ukrayna krizi

duma

karadeniz

ukrayna

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte Kiev rejiminin Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.Şeremet, “Kiev rejimi, deniz araçları ve mayınlar göndererek Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor” dedi.Rus vekil, Kiev yetkililerinin yükümlülük almalarının terör eylemlerini sürdürmelerini önleyeceği için seyrüsefer güvenliğiyle ilgili müzakerelerle ilgilenmediğini vurguladı.Daha önce Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Karadeniz'de ticari faaliyetlerin güvenliğiyle ilgili anlaşma yapmak üzere Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca görüşmeler yapıldığını, ancak Kiev'in mutabakat sağlanamadan son anda masadan kalktığını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/turkiye-araciligiyla-rusya-ukrayna-gorusmeleri-yapildigi-iddiasi-hakkinda-kremlinden-aciklama-1082824331.html

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mihail şeremet, duma, karadeniz, ukrayna