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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-guney-korede-parali-asker-toplama-cabalarini-surduruyor-1082864512.html
Ukrayna, Güney Kore'de paralı asker toplama çabalarını sürdürüyor
Ukrayna, Güney Kore'de paralı asker toplama çabalarını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Güney Kore’nin popüler internet topluluklarından birinde ‘Ukraynalı silahlı grubundan işe alım ilanı’ başlığı altında yapılan paylaşım, Ukrayna’nın Güney... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T14:18+0300
2024-04-17T14:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
güney kore
paralı asker
gur
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0b/1080615373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d423faf25eb8873ce19c6ecf5543ac64.jpg
Güney Kore’nin özel harekat güçleriyle ilgili internet topluluğunda 10 Nisan günü yapılan ‘Ukraynalı silahlı grubundan işe alım ilanı’ başlıklı paylaşımın metninde, işe alınacak uzmanlar için 20-35 yaş gibi bazı şartlar getirildi.Adayların sağlık uzmanı, mühendis, İHA operatörü veya keskin nişancı olması işe alınma şanslarını artıracağı ifade edilirken, yabancı dil bilgisinin önemli olmadığı belirtildi.Başvuruların yapılması için bir Telegram adresi verilen paylaşımda, söz konusu Ukraynalı silahlı grubun savaş alanında çekilen bir video klibi de yer alıyor. İlk kez Kasım 2023’te yayınlanan bu klip daha önce Batı medyası tarafından da yayınlanmıştı.Söz konusu ilan, 14 Nisan’da Güney Kore’nin bir diğer meşhur internet portalında da yayınlanmıştı.Uzmanlar, ilanda bahsedilen Ukraynalı askeri grubun, aşırı milliyetçi Azov Alayı ile bağlantılı Military Community olduğunu tahmin ediyor.Güney Kore’de yaklaşık 26 bin izleme toplayan ‘işe alım’ ilanı eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçiler, ilanda belirtilen koşulların Ukraynalıların süper asker değil sıradan piyade aradığını gösterdiğine dikkat çekti. Yorum yapanlardan biri, “Muhtemelen işe alındıktan sonra yapılacak tek iş ölmek olacak” diye yazdı.Bazı takipçiler, Güney Kore’nin Ukrayna’daki çatışmanın içine çekilmesinin şimdiden Kore Yarımadası’nda güvenlikle ilgili durumun kötüleşmesine yol açtığına işaret etti. Yorumlarda, Ukraynalılara ‘aptallık etmeme’ ve ‘hemen teslim olma’ çağrıları yapıldı.Aynı internet portalında geçen mart ayında da Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin (GUR) ‘yabancı gönüllüler’ aradığı yönünde bir ilan yayınlanmıştı. Özel harekat timine hevesli olan herkese Ukrayna’nın ‘yabancı lejyonuna’ katılma çağrısını içeren bu ilan da sadece birkaç ironik yorum toplamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın 14 Mart 2024 tarihli açıklamasında, Ukrayna ordu saflarına katılan 14 Güney Koreliden 5’inin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Mart 2022’de Ukrayna’ya 9 vatandaşının gittiğini açıklamıştı. Açıklamada, giden kişilerin büyük bir kısmının ülkelerine döndüğü ve göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 ila 3 yıl ertelenmiş hapis cezaları aldığı ifade edilmişti. Güney Kore 2022’den bu yana Ukrayna’yı ‘ziyarete yasak bölge’ olarak görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html
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ukrayna ordusu, güney kore, paralı asker, gur, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)
ukrayna ordusu, güney kore, paralı asker, gur, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)

Ukrayna, Güney Kore'de paralı asker toplama çabalarını sürdürüyor

14:18 17.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDNATO Norveç askerleri Ukrayna ordusunu eğitiyor
NATO Norveç askerleri Ukrayna ordusunu eğitiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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Güney Kore’nin popüler internet topluluklarından birinde ‘Ukraynalı silahlı grubundan işe alım ilanı’ başlığı altında yapılan paylaşım, Ukrayna’nın Güney Kore’de paralı asker toplama çabalarını sürdürdüğünü ortaya koydu.
Güney Kore’nin özel harekat güçleriyle ilgili internet topluluğunda 10 Nisan günü yapılan ‘Ukraynalı silahlı grubundan işe alım ilanı’ başlıklı paylaşımın metninde, işe alınacak uzmanlar için 20-35 yaş gibi bazı şartlar getirildi.
Adayların sağlık uzmanı, mühendis, İHA operatörü veya keskin nişancı olması işe alınma şanslarını artıracağı ifade edilirken, yabancı dil bilgisinin önemli olmadığı belirtildi.
Başvuruların yapılması için bir Telegram adresi verilen paylaşımda, söz konusu Ukraynalı silahlı grubun savaş alanında çekilen bir video klibi de yer alıyor. İlk kez Kasım 2023’te yayınlanan bu klip daha önce Batı medyası tarafından da yayınlanmıştı.
Söz konusu ilan, 14 Nisan’da Güney Kore’nin bir diğer meşhur internet portalında da yayınlanmıştı.
Uzmanlar, ilanda bahsedilen Ukraynalı askeri grubun, aşırı milliyetçi Azov Alayı ile bağlantılı Military Community olduğunu tahmin ediyor.
Güney Kore’de yaklaşık 26 bin izleme toplayan ‘işe alım’ ilanı eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçiler, ilanda belirtilen koşulların Ukraynalıların süper asker değil sıradan piyade aradığını gösterdiğine dikkat çekti. Yorum yapanlardan biri, “Muhtemelen işe alındıktan sonra yapılacak tek iş ölmek olacak” diye yazdı.
Bazı takipçiler, Güney Kore’nin Ukrayna’daki çatışmanın içine çekilmesinin şimdiden Kore Yarımadası’nda güvenlikle ilgili durumun kötüleşmesine yol açtığına işaret etti. Yorumlarda, Ukraynalılara ‘aptallık etmeme’ ve ‘hemen teslim olma’ çağrıları yapıldı.
Aynı internet portalında geçen mart ayında da Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin (GUR) ‘yabancı gönüllüler’ aradığı yönünde bir ilan yayınlanmıştı. Özel harekat timine hevesli olan herkese Ukrayna’nın ‘yabancı lejyonuna’ katılma çağrısını içeren bu ilan da sadece birkaç ironik yorum toplamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın 14 Mart 2024 tarihli açıklamasında, Ukrayna ordu saflarına katılan 14 Güney Koreliden 5’inin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Mart 2022’de Ukrayna’ya 9 vatandaşının gittiğini açıklamıştı. Açıklamada, giden kişilerin büyük bir kısmının ülkelerine döndüğü ve göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 ila 3 yıl ertelenmiş hapis cezaları aldığı ifade edilmişti. Güney Kore 2022’den bu yana Ukrayna’yı ‘ziyarete yasak bölge’ olarak görüyor.
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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