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Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası da ünlü biri' demişti: Uğur Dündar DNA testini açıkladı
Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası da ünlü biri' demişti: Uğur Dündar DNA testini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü gazeteci Uğur Dündar hakkında yeni bir 'biyolojik babalık' iddiası gündeme geldi. Metin Akpınar'ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T07:40+0300
2024-04-16T07:40+0300
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Usta sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, gündemde olmaya devam ediyor. "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diyen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söyledi.'Ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim'Çocuğu olarak hakkı olanı istediğini söyleyen, Nebioğlu, bir iddia da daha bulundu. Duygu Nebioğlu "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" dedi.Sanatçı Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu’nun yaptığı açıklama sonrası “Duygu Nebioğlu'nun ablası kim, ablasının babası kim” soruları gündeme gelmişti.Uğur Dündar'a 'babalık davası'Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde yer alan habere göre; Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişi gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası yer aldı.Söz konusu haberde Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği iddia edildi. Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın iyi arkadaş olduğu ve aynı kadınla aşk yaşadığı iddialarının ardından Dündar'dan da açıklama geldi.Uğur Dündar'dan açıklama: Mahkeme kararını verdiSosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, söz konusu babalık iddialarını doğrularken, mahkemenin bir karara varmış olduğunu söyledi.Dündar, "Kısaca net bir cevap vereyim: mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.Dündar'ın söz konusu açıklaması şöyle;Duygu Nebioğlu'nun ablası kim?Ablasını babasının kabul etmediğini belirten Duygu Nebioğlu "Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/metin-akpinarin-kizi-annemin-evlilik-disi-4-cocugu-var-ablalarimdan-birisinin-babasi-da-cok-unlu--1082786238.html
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duygu nebioğlu'nun ablası kim, duygu nebioğlu'nun ablasının babası kim, uğur dündar babalık davası, uğur dündar dna testi
duygu nebioğlu'nun ablası kim, duygu nebioğlu'nun ablasının babası kim, uğur dündar babalık davası, uğur dündar dna testi

Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası da ünlü biri' demişti: Uğur Dündar DNA testini açıkladı

07:40 16.04.2024
© Fotoğraf : TwitterMüjdat Gezen - Metin Akpınar - Uğur Dündar
Müjdat Gezen - Metin Akpınar - Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü gazeteci Uğur Dündar hakkında yeni bir 'biyolojik babalık' iddiası gündeme geldi. Metin Akpınar'ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu, iddialara göre yaptığı açıklamada Uğur Dündarı işaret etmişti. Bu açıklama büyük ses getirirken, Dündar'dan DNA testi açıklaması geldi.
Usta sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, gündemde olmaya devam ediyor. "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diyen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söyledi.

'Ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim'

Çocuğu olarak hakkı olanı istediğini söyleyen, Nebioğlu, bir iddia da daha bulundu. Duygu Nebioğlu "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" dedi.
Sanatçı Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu’nun yaptığı açıklama sonrası “Duygu Nebioğlu'nun ablası kim, ablasının babası kim” soruları gündeme gelmişti.

Uğur Dündar'a 'babalık davası'

Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde yer alan habere göre; Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişi gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası yer aldı.
Söz konusu haberde Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği iddia edildi. Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın iyi arkadaş olduğu ve aynı kadınla aşk yaşadığı iddialarının ardından Dündar'dan da açıklama geldi.

Uğur Dündar'dan açıklama: Mahkeme kararını verdi

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, söz konusu babalık iddialarını doğrularken, mahkemenin bir karara varmış olduğunu söyledi.
Dündar, "Kısaca net bir cevap vereyim: mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.
Dündar'ın söz konusu açıklaması şöyle;
"Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Duygu Nebioğlu'nun ablası kim?

Ablasını babasının kabul etmediğini belirten Duygu Nebioğlu "Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum." dedi.
Duygu Nebioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
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Metin Akpınar'ın kızı: Annemin evlilik dışı 4 çocuğu var, ablalarımdan birisinin babası da çok ünlü
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