https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynayi-uzun-yillar-boyunca-desteklememiz-gerekiyor-1082537798.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekiyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için uzun yıllar boyunca desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak Kiev'e taviz... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T00:39+0300
2024-04-07T00:39+0300
2024-04-07T00:40+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın yakında bir gelecekte sona ermesi halinde bile ittifakın Kiev'i daha uzun yıllar desteklemesi gerektiğine inandığını vurguladı.İttifak üyelerinin Temmuz ayına kadar Kiev'e uzun vadeli finansman sağlanması konusunda bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "İnandığımız ve umduğumuz gibi çatışma yakın gelecekte sona erse bile, savunmasını güçlendirmek ve gelecekteki saldırıları caydırmak için Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekecek" açıklamasında bulundu.Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunma olasılığı sorusuna verdiği yanıtta Stoltenberg, Ukrayna'ya henüz herhangi bir taviz verme çağrısında bulunmadıklarını ve 'gerçek barışın' ancak Ukrayna'nın üstünlüğü ele geçirdikten sonra mümkün olabileceğine inandığını dile getirdi.Stoltenberg, "Nihayetinde hangi tavizler vermeye hazır olduğuna karar vermek Ukrayna'ya kalacaktır. Ukraynalı yetkililere müzakere masasında kabul edilebilir bir sonuç elde edebilecekleri bir konumda olmalarını sağlamalıyız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html
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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, destek
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, destek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekiyor
00:39 07.04.2024 (güncellendi: 00:40 07.04.2024)
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için uzun yıllar boyunca desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak Kiev'e taviz verme çağrısında bulunmadıklarını dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın yakında bir gelecekte sona ermesi halinde bile ittifakın Kiev'i daha uzun yıllar desteklemesi gerektiğine inandığını vurguladı.
İttifak üyelerinin Temmuz ayına kadar Kiev'e uzun vadeli finansman sağlanması konusunda bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "İnandığımız ve umduğumuz gibi çatışma yakın gelecekte sona erse bile, savunmasını güçlendirmek ve gelecekteki saldırıları caydırmak için Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekecek" açıklamasında bulundu.
Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunma olasılığı sorusuna verdiği yanıtta Stoltenberg, Ukrayna'ya henüz herhangi bir taviz verme çağrısında bulunmadıklarını ve 'gerçek barışın' ancak Ukrayna'nın üstünlüğü ele geçirdikten sonra mümkün olabileceğine inandığını dile getirdi.
Stoltenberg, "Nihayetinde hangi tavizler vermeye hazır olduğuna karar vermek Ukrayna'ya kalacaktır. Ukraynalı yetkililere müzakere masasında kabul edilebilir bir sonuç elde edebilecekleri bir konumda olmalarını sağlamalıyız" dedi.