https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/istanbulda-teror-orgutu-iside-operasyon-10-zanli-yakalandi-1082853598.html

İstanbul'da IŞİD'e operasyon: '10 zanlı yakalandı'

İstanbul'da IŞİD'e operasyon: '10 zanlı yakalandı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T09:36+0300

2024-04-17T09:36+0300

2024-04-17T10:52+0300

türkiye

operasyon

şüpheli

gözaltı

gözaltı kararı

istanbul

işid

suriye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'in Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bakan-yerlikaya-4-ildeki-isid-operasyonunu-duyurdu-14-supheli-yakalandi-1082598823.html

türkiye

istanbul

suriye

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operasyon, şüpheli, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul, işid, suriye