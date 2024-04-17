https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/istanbulda-teror-orgutu-iside-operasyon-10-zanli-yakalandi-1082853598.html
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: '10 zanlı yakalandı'
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: '10 zanlı yakalandı'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T09:36+0300
2024-04-17T09:36+0300
2024-04-17T10:52+0300
türkiye
operasyon
şüpheli
gözaltı
gözaltı kararı
istanbul
işid
suriye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'in Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bakan-yerlikaya-4-ildeki-isid-operasyonunu-duyurdu-14-supheli-yakalandi-1082598823.html
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operasyon, şüpheli, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul, işid, suriye
operasyon, şüpheli, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul, işid, suriye
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: '10 zanlı yakalandı'
09:36 17.04.2024 (güncellendi: 10:52 17.04.2024)
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'in Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.