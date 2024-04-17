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Rusya çok amaçlı nakliye robotu üretti
Rusya çok amaçlı nakliye robotu üretti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden askeri operasyon sırasında yaralıları çatışma alanından tahliye edebilecek çok amaçlı nakliye robotu üretildiğini duyurdu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T11:02+0300
2024-04-17T11:11+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, ülkede gelecek vaat eden silah ve askeri teçhizatların tanıtıldığı platform olarak bilinen bakanlığa bağlı bilim ve fuar merkezi Patriot Merkezi’ni ziyarette bulunduğu belirtilirken, Şoygu’ya ziyareti sırasında savunma alanında gelecek vaat eden 30'dan fazla silah, askeri ve özel teçhizat modelinin tanıtıldığı vurgulandı.Açıklamada, Patriot Merkezi’nde tanıtılan ve gelecek vaat eden 30'dan fazla yeni askeri teçhizat arasında, çatışmalarda malzeme, teçhizat ve yaralıların taşınmasına imkan veren nakliye robotunun da sergilendiği belirtilirken, “Yaralıların tahliyesiyle birlikte çeşitli operasyonel ekipman ve silah lojistik ve montaj hizmeti için tasarlanmış, tekerlekli ve paletli şasilere monte edilmiş çok amaçlı robotik araçlar da tanıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askeri operasyon bölgesinde tıbbi robota yönelik yüksek talebe dikkat çektiği konuşmasında, robotun tamamlanmasının hızlandırılması ve seri üretime geçilmesi talimatını verdi.Şoygu, “Bugün yaralıların cephe hattından tahliyesini sağlamamız önemli. Bunu mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde yapmamız, cephede denememiz ve derhal seri üretime geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.Bakanlık yetkililerine, bu robotların özel askeri operasyon bölgesinde başarıyla test edildikleri takdirde modernizasyonuna ilişkin prosedürün basitleştirilmesi talimatını veren Şoygu, konuşmasını, "Bu robotlar inanılmaz bir heyecanla bekleniyor. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bugün yaralıların cepheden tahliyesini sağlamamız gerekiyor. Bunu mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalıyız” diye sonlandırdı.ilk 30 robot mayıs ayı sonuna kadar üretilecekBakanlık, mayıs ayı sonuna kadar Rus Silahlı Kuvvetlerinin malzeme sevkiyatı için ilk 30 nakliye robotunun üretileceğini duyururken, bu yılın ocak ayında Sputnik’e konuşan Rus savunma şirketi Argo’nun genel müdürü Konstantin Bagdasarov, Rus ordusunun, şirketin ürettiği ‘Kaplumbağa’ adlı mühimmat dağıtım robotunu savaş koşullarında dünyada ilk kez kullandığını bildirmişti.Robotonu başlıca görevlerinin mühimmat ve gıda teslim etmek olduğunu söyleyen Bagdasarov, robotun özellikle topçu birlikleri için mermi sevkiyatı yapabildiğini de söylemişti.Kaplumbağa (Çerepaha) adı verilen nakliye robotunun 500 kg’ye kadar yük kapasitesine sahip olduğu ve 5 km menzili olduğuna dikkat çeken Bagdasarov, “ Robot elektrikli olduğundan akustik gürültü yaratmaz ve termal dürbünlere görünmez. Nispeten küçük boyutu (yaklaşık bir metrelik gövde yüksekliği) nedeniyle görsel olarak tespit edilmesi de sorunludur” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/27-tonluk-mayin-tarama-robotu-avdeyevka-sehrinin-yakininda-test-ediliyor-1082587872.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, sergey şoygu, savunma sanayi, askeri operasyon, tahliye, tahliye operasyonu, robot, nakliye
rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, sergey şoygu, savunma sanayi, askeri operasyon, tahliye, tahliye operasyonu, robot, nakliye

Rusya çok amaçlı nakliye robotu üretti

11:02 17.04.2024 (güncellendi: 11:11 17.04.2024)
© Sputnik / Александр МельниковRus ordusu robot
Rus ordusu robot - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Александр Мельников
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden askeri operasyon sırasında yaralıları çatışma alanından tahliye edebilecek çok amaçlı nakliye robotu üretildiğini duyurdu.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, ülkede gelecek vaat eden silah ve askeri teçhizatların tanıtıldığı platform olarak bilinen bakanlığa bağlı bilim ve fuar merkezi Patriot Merkezi’ni ziyarette bulunduğu belirtilirken, Şoygu’ya ziyareti sırasında savunma alanında gelecek vaat eden 30'dan fazla silah, askeri ve özel teçhizat modelinin tanıtıldığı vurgulandı.
Açıklamada, Patriot Merkezi’nde tanıtılan ve gelecek vaat eden 30'dan fazla yeni askeri teçhizat arasında, çatışmalarda malzeme, teçhizat ve yaralıların taşınmasına imkan veren nakliye robotunun da sergilendiği belirtilirken, “Yaralıların tahliyesiyle birlikte çeşitli operasyonel ekipman ve silah lojistik ve montaj hizmeti için tasarlanmış, tekerlekli ve paletli şasilere monte edilmiş çok amaçlı robotik araçlar da tanıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askeri operasyon bölgesinde tıbbi robota yönelik yüksek talebe dikkat çektiği konuşmasında, robotun tamamlanmasının hızlandırılması ve seri üretime geçilmesi talimatını verdi.
Şoygu, “Bugün yaralıların cephe hattından tahliyesini sağlamamız önemli. Bunu mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde yapmamız, cephede denememiz ve derhal seri üretime geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Bakanlık yetkililerine, bu robotların özel askeri operasyon bölgesinde başarıyla test edildikleri takdirde modernizasyonuna ilişkin prosedürün basitleştirilmesi talimatını veren Şoygu, konuşmasını, "Bu robotlar inanılmaz bir heyecanla bekleniyor. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bugün yaralıların cepheden tahliyesini sağlamamız gerekiyor. Bunu mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalıyız” diye sonlandırdı.

ilk 30 robot mayıs ayı sonuna kadar üretilecek

Bakanlık, mayıs ayı sonuna kadar Rus Silahlı Kuvvetlerinin malzeme sevkiyatı için ilk 30 nakliye robotunun üretileceğini duyururken, bu yılın ocak ayında Sputnik’e konuşan Rus savunma şirketi Argo’nun genel müdürü Konstantin Bagdasarov, Rus ordusunun, şirketin ürettiği ‘Kaplumbağa’ adlı mühimmat dağıtım robotunu savaş koşullarında dünyada ilk kez kullandığını bildirmişti.
Robotonu başlıca görevlerinin mühimmat ve gıda teslim etmek olduğunu söyleyen Bagdasarov, robotun özellikle topçu birlikleri için mermi sevkiyatı yapabildiğini de söylemişti.
Kaplumbağa (Çerepaha) adı verilen nakliye robotunun 500 kg’ye kadar yük kapasitesine sahip olduğu ve 5 km menzili olduğuna dikkat çeken Bagdasarov, “ Robot elektrikli olduğundan akustik gürültü yaratmaz ve termal dürbünlere görünmez. Nispeten küçük boyutu (yaklaşık bir metrelik gövde yüksekliği) nedeniyle görsel olarak tespit edilmesi de sorunludur” ifadelerini kullanmıştı.
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