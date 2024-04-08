https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/27-tonluk-mayin-tarama-robotu-avdeyevka-sehrinin-yakininda-test-ediliyor-1082587872.html

27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor

27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor

Sputnik Türkiye

Stalker adlı 27 ton ağırlığındaki mayın tarama robotu, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri operasyon bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Avdeyevka... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T18:00+0300

2024-04-08T18:00+0300

2024-04-08T18:00+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

avdeyevka

mayın temizleme

patlayıcı ve mayın temizliği

robot

mayın tarlası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082587712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9ab9a64b6937dd18587cf955ade8410.jpg

Robotun azami hareket hızı 10 km/saate çıkabiliyor, tarama yaparken ise hızı 1 ila 5 km/saat arasında. Araç, operatör tarafından uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Radyo parazitlerinin yüksek olduğu özel operasyon bölgesinde aracın kontrol menzili yaklaşık 1 km, temas hattından uzakta ise yaklaşık 3 kilometre.Videoda, aracın güçlü bir tanksavar mayınının patlamasına dayandığı an görüntülenirken; patlama sonucu sadece Stalker’in çalışmasını etkilemeyen ve sarf malzemesi olarak kabul edilen tarayıcının koruyucu kaplaması yerinden kopuyor.Donetsk kentinin kuzeyinde yer alan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir müstahkem mevki haline getirilen Avdeyevka kenti 17 Şubat tarihinde Rus ordusu tarafından kurtarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html

rusya

ukrayna

avdeyevka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor Sputnik Türkiye 27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor 2024-04-08T18:00+0300 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, avdeyevka, mayın temizleme, patlayıcı ve mayın temizliği, robot, mayın tarlası