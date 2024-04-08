https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/27-tonluk-mayin-tarama-robotu-avdeyevka-sehrinin-yakininda-test-ediliyor-1082587872.html
27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor
27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor
Sputnik Türkiye
Stalker adlı 27 ton ağırlığındaki mayın tarama robotu, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri operasyon bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Avdeyevka... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T18:00+0300
2024-04-08T18:00+0300
2024-04-08T18:00+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
avdeyevka
mayın temizleme
patlayıcı ve mayın temizliği
robot
mayın tarlası
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Robotun azami hareket hızı 10 km/saate çıkabiliyor, tarama yaparken ise hızı 1 ila 5 km/saat arasında. Araç, operatör tarafından uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Radyo parazitlerinin yüksek olduğu özel operasyon bölgesinde aracın kontrol menzili yaklaşık 1 km, temas hattından uzakta ise yaklaşık 3 kilometre.Videoda, aracın güçlü bir tanksavar mayınının patlamasına dayandığı an görüntülenirken; patlama sonucu sadece Stalker’in çalışmasını etkilemeyen ve sarf malzemesi olarak kabul edilen tarayıcının koruyucu kaplaması yerinden kopuyor.Donetsk kentinin kuzeyinde yer alan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir müstahkem mevki haline getirilen Avdeyevka kenti 17 Şubat tarihinde Rus ordusu tarafından kurtarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html
rusya
ukrayna
avdeyevka
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27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor
Sputnik Türkiye
27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor
2024-04-08T18:00+0300
true
PT1M20S
Sputnik Türkiye
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video, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, avdeyevka, mayın temizleme, patlayıcı ve mayın temizliği, robot, mayın tarlası
video, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, avdeyevka, mayın temizleme, patlayıcı ve mayın temizliği, robot, mayın tarlası
27 tonluk mayın tarama robotu, Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor
Stalker adlı 27 ton ağırlığındaki mayın tarama robotu, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri operasyon bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Avdeyevka şehrinin yakınında test ediliyor.
Robotun azami hareket hızı 10 km/saate çıkabiliyor, tarama yaparken ise hızı 1 ila 5 km/saat arasında. Araç, operatör tarafından uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Radyo parazitlerinin yüksek olduğu özel operasyon bölgesinde aracın kontrol menzili yaklaşık 1 km, temas hattından uzakta ise yaklaşık 3 kilometre.
Videoda, aracın güçlü bir tanksavar mayınının patlamasına dayandığı an görüntülenirken; patlama sonucu sadece Stalker’in çalışmasını etkilemeyen ve sarf malzemesi olarak kabul edilen tarayıcının koruyucu kaplaması yerinden kopuyor.
Donetsk kentinin kuzeyinde yer alan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir müstahkem mevki haline getirilen Avdeyevka kenti 17 Şubat tarihinde Rus ordusu tarafından kurtarılmıştı.