https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/turkiye-araciligiyla-rusya-ukrayna-gorusmeleri-yapildigi-iddiasi-hakkinda-kremlinden-aciklama-1082824331.html

'Türkiye aracılığıyla Rusya-Ukrayna görüşmeleri yapıldığı' iddiası hakkında Kremlin'den açıklama

'Türkiye aracılığıyla Rusya-Ukrayna görüşmeleri yapıldığı' iddiası hakkında Kremlin'den açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabulucuğunda iki ay boyunca müzakereler yürütüldüğüne dair iddialar Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T14:26+0300

2024-04-16T14:26+0300

2024-04-16T14:26+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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dmitriy peskov

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Reuters, dört kaynağına dayandırdığı haberinde, Karadeniz'de ticari faaliyetlerin güvenliğiyle ilgili anlaşma yapmak üzere Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca görüşmeler yapıldığını, ancak Kiev'in mutabakat sağlanamadan son anda masadan kalktığını öne sürmüştü.Gazetecilerin Reuters'in iddiasına ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddia hakkında söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.Rusya'nın Türk ortaklarıyla sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Peskov, Moskova ve Ankara'nın gündeminde Karadeniz'le ilişkili hususlar da dahil çok çeşitli konular bulunduğunun altını çizdi.Peskov, Kiev rejiminin müzakerelerin tümüyle reddini öngören tutumunda hiçbir değişiklik görmediklerini de vurguladı.Anlaşma son anda rafa kaldırılmışUluslararası haber ajansı Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Ukrayna iki aydır Türkiye ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik bir anlaşma üzerinde müzakere ettiğini yazmış, ancak son anda Kiev tarafının herhangi bir gerekçe göstermeden anlaşmayı aniden rafa kaldırdığını vurgulamıştı.Anlaşmaya mart ayında varıldığı ve Kiev'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlaşmayı 30 Mart'ta resmen duyurması için onay verdiği bildirilirken, Reuters'e konuşan kaynaklardan biri "Kiev son dakikada aniden geri adım attı ve anlaşma iptal edildi" dedi.Anlaşma uyarınca Moskova ve Kiev’in Karadeniz'deki ticari gemilere güvenlik garantisi vereceği, boş olmaları ya da yüklerinin askeri olmadığını beyan etmeleri halinde bu gemilere saldırmama, alıkoymama ya da arama yapmama sözü verilmesinin kabul edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/kremlin-istanbulda-hazirlanan-anlasma-taslagi-ukrayna-ile-muzakerelerin-temeli-olabilir-1082703358.html

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rusya, ukrayna, türkiye, karadeniz, ankara, moskova, kremlin, dmitriy peskov, kiev