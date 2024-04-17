Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatla ilgili günlük brifingine göre Kupyansk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, 4 karşı saldırısının akamete uğrattı.



Kupyansk yönündeki çatışmalarda Ukrayna tarafı 70 askerin yanı sıra 3 araç, 1 D-30 obüsü, 2 Plastun-3000 elektronik keşif istasyonu ile 1 Nota elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.



Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Yug' (Güney) askeri grubu, 3 karşı saldırıyı püskürtürken 480 askeri etkisiz hale getirdi. Çatışmalar sırasında 1 tank, 1 zırhlı araç, 20 araç, ABD yapımı 1 M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ve Anklav-N elektronik harp istasyonu da imha edildi.



Avdeyevka yönünde taktik konumunu iyileştiren Rus birlikler, 8 karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusu 330 asker, 2 zırhlı araç ve 1 D-30 obüsü kaybetti.



Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu güçlendiren Rus güçler, düşmana yönelik yoğun bombardımanla 80 asker, 2 araç, 1 Akatsiya topçu sistemi ve 1 D-30 obüsünü imha etti.



Herson yönündeki silahlı faaliyetlerde Ukrayna'nın kaybı 35 askerle birlikte 5 araç ve 1 D-30 obüsü oldu.



Ukraynalı güçlere ait mühimmat depolarının da imha edildiği son 24 saat içinde 191 İHA, ABD yapımı 6 MGM-140 ATACMS taktik füzesi ile Fransız yapımı Hammer güdümlü hava bombası da etkisiz hale getirildi.