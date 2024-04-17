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Rus ordusu cephede ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna, yaklaşık 1000 askerini daha yitirdi
Rus ordusu cephede ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna, yaklaşık 1000 askerini daha yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte yaklaşık 1000 askerini daha kaybettiğini bildirdi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:18+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatla ilgili günlük brifingine göre Kupyansk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, 4 karşı saldırısının akamete uğrattı.Kupyansk yönündeki çatışmalarda Ukrayna tarafı 70 askerin yanı sıra 3 araç, 1 D-30 obüsü, 2 Plastun-3000 elektronik keşif istasyonu ile 1 Nota elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Yug' (Güney) askeri grubu, 3 karşı saldırıyı püskürtürken 480 askeri etkisiz hale getirdi. Çatışmalar sırasında 1 tank, 1 zırhlı araç, 20 araç, ABD yapımı 1 M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ve Anklav-N elektronik harp istasyonu da imha edildi.Avdeyevka yönünde taktik konumunu iyileştiren Rus birlikler, 8 karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusu 330 asker, 2 zırhlı araç ve 1 D-30 obüsü kaybetti.Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu güçlendiren Rus güçler, düşmana yönelik yoğun bombardımanla 80 asker, 2 araç, 1 Akatsiya topçu sistemi ve 1 D-30 obüsünü imha etti.Herson yönündeki silahlı faaliyetlerde Ukrayna'nın kaybı 35 askerle birlikte 5 araç ve 1 D-30 obüsü oldu.Ukraynalı güçlere ait mühimmat depolarının da imha edildiği son 24 saat içinde 191 İHA, ABD yapımı 6 MGM-140 ATACMS taktik füzesi ile Fransız yapımı Hammer güdümlü hava bombası da etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rusyadan-kiev-rejimine-buyuk-darbe-bir-gunde-yaklasik-1200-ukrayna-askeri-olduruldu-1082826572.html
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özel harekât, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, avdeyevka, herson, donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rus ordusu, atacms füzeleri
özel harekât, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, avdeyevka, herson, donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rus ordusu, atacms füzeleri

Rus ordusu cephede ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna, yaklaşık 1000 askerini daha yitirdi

16:18 17.04.2024 (güncellendi: 16:21 17.04.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu Avdeyevka'da
Rus ordusu Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte yaklaşık 1000 askerini daha kaybettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatla ilgili günlük brifingine göre Kupyansk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, 4 karşı saldırısının akamete uğrattı.

Kupyansk yönündeki çatışmalarda Ukrayna tarafı 70 askerin yanı sıra 3 araç, 1 D-30 obüsü, 2 Plastun-3000 elektronik keşif istasyonu ile 1 Nota elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.

Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Yug' (Güney) askeri grubu, 3 karşı saldırıyı püskürtürken 480 askeri etkisiz hale getirdi. Çatışmalar sırasında 1 tank, 1 zırhlı araç, 20 araç, ABD yapımı 1 M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ve Anklav-N elektronik harp istasyonu da imha edildi.

Avdeyevka yönünde taktik konumunu iyileştiren Rus birlikler, 8 karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusu 330 asker, 2 zırhlı araç ve 1 D-30 obüsü kaybetti.

Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu güçlendiren Rus güçler, düşmana yönelik yoğun bombardımanla 80 asker, 2 araç, 1 Akatsiya topçu sistemi ve 1 D-30 obüsünü imha etti.

Herson yönündeki silahlı faaliyetlerde Ukrayna'nın kaybı 35 askerle birlikte 5 araç ve 1 D-30 obüsü oldu.

Ukraynalı güçlere ait mühimmat depolarının da imha edildiği son 24 saat içinde 191 İHA, ABD yapımı 6 MGM-140 ATACMS taktik füzesi ile Fransız yapımı Hammer güdümlü hava bombası da etkisiz hale getirildi.
Rus askeri Donetsk'te - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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Rusya'dan Kiev rejimine büyük darbe: Bir günde yaklaşık 1200 Ukrayna askeri öldürüldü
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