https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rusyadan-kiev-rejimine-buyuk-darbe-bir-gunde-yaklasik-1200-ukrayna-askeri-olduruldu-1082826572.html
Rusya'dan Kiev rejimine büyük darbe: Bir günde yaklaşık 1200 Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya'dan Kiev rejimine büyük darbe: Bir günde yaklaşık 1200 Ukrayna askeri öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte yaklaşık 1200 asker daha kaybettiğini bildirdi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T15:26+0300
2024-04-16T15:26+0300
2024-04-16T15:27+0300
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekattaki gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı, Kiev rejimine bağlı güçlere büyük bir darbe vurulduğunu kaydetti.Kupyansk yönünde Rus ordusu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştitrip 2 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman yaklaşık 30 asker, 2 zırhlı araç ve 1 mühimmat deposunu yitirdi.Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus güçler, 630 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Avdeyevka yönünde Rus birlikler, taktik konumunu aktif eylemlerle iyileştirip düşmanın 8 karşı saldırısını akamete uğrattı. Ukrayna tarafı, 380 askerin yanı sıra 1 piyade aracı, 1 ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Güney Donetsk yönünde Rus askerler, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 80 Ukrayna askerini öldürdü.Herson yönünde Ukrayna ordusunun 80 askeri daha ölü olarak ele geçirildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve yakıt depoları, İHA imalat ve depolama tesisleri ile düşmanın personel ve teçhizat konuşlanma noktaları imha edildi.155 İHA, İngiliz yapımı 6 Storm Shadow seyir füzesi, ABD yapımı 2 HARM anti-radar füzesi, ABD yapımı 4 MALD sahte hava hedefi ile ABD yapımı HIMARS ve Uragan roketleri de imha edilen teçhizat arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynayi-da-israili-korudugunuz-gibi-koruyun-diyen-zelenskiye-abdden-yanit-1082812783.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus askeri, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, herson, donbass
Rusya'dan Kiev rejimine büyük darbe: Bir günde yaklaşık 1200 Ukrayna askeri öldürüldü
15:26 16.04.2024 (güncellendi: 15:27 16.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte yaklaşık 1200 asker daha kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekattaki gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı, Kiev rejimine bağlı güçlere büyük bir darbe vurulduğunu kaydetti.
Kupyansk yönünde Rus ordusu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştitrip 2 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman yaklaşık 30 asker, 2 zırhlı araç ve 1 mühimmat deposunu yitirdi.
Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus güçler, 630 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Avdeyevka yönünde Rus birlikler, taktik konumunu aktif eylemlerle iyileştirip düşmanın 8 karşı saldırısını akamete uğrattı. Ukrayna tarafı, 380 askerin yanı sıra 1 piyade aracı, 1 ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.
Güney Donetsk yönünde Rus askerler, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 80 Ukrayna askerini öldürdü.
Herson yönünde Ukrayna ordusunun 80 askeri daha ölü olarak ele geçirildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve yakıt depoları, İHA imalat ve depolama tesisleri ile düşmanın personel ve teçhizat konuşlanma noktaları imha edildi.
155 İHA, İngiliz yapımı 6 Storm Shadow seyir füzesi, ABD yapımı 2 HARM anti-radar füzesi, ABD yapımı 4 MALD sahte hava hedefi ile ABD yapımı HIMARS ve Uragan roketleri de imha edilen teçhizat arasında yer aldı.