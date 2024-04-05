https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-2-ussu-vurdu-1082515902.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T23:44+0300
2024-04-05T23:44+0300
2024-04-05T23:44+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
suriye
yuriy popov
tanf
el tanf
el tanf
el tanf
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye'deki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait iki üssü vurduğunu belirtti.Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Al-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgeleri ve Deyrizor eyaletindeki Al-Bişri bölgesine yerleşen militanlara ait iki üssü yok etti" dedi.
rusya
suriye
tanf
el tanf
el tanf
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rusya, rusya savunma bakanlığı, suriye, yuriy popov, tanf, el tanf, el tanf, el tanf
rusya, rusya savunma bakanlığı, suriye, yuriy popov, tanf, el tanf, el tanf, el tanf
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait üsleri vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye'deki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait iki üssü vurduğunu belirtti.
Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Al-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgeleri ve Deyrizor eyaletindeki Al-Bişri bölgesine yerleşen militanlara ait iki üssü yok etti" dedi.