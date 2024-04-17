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Refah’ta artık kalamayan Filistinliler Gazze’nin kuzeyine gidiyor ve üzerlerine ateş ediliyor
Refah’ta artık kalamayan Filistinliler Gazze’nin kuzeyine gidiyor ve üzerlerine ateş ediliyor
Sputnik Türkiye
1.5 milyon kişi için Refah’ta yaşamak son derece zor, neredeyse imkansız. Soğuk ve açlıkla mücadele eden insanlar korku içinde çadırlarda yaşıyor. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T23:12+0300
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Birilerinin İsrail’in kontrol noktasından geçerek Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerine ulaşmayı başardığına dair söylentiler yayıldı.Yaşlı bir adam olan Mahmud Salim şunları söyledi:“Birilerinin kuzeydeki evlerine dönmeyi başardığını duydum. Doğru mu bilmiyorum, ama ben de deneyeceğim. Denizde yüzmem gerekse de yüzerim. Çocuklarım da gitti. Gerçi birbirimizi kaybettik. Oraya varıp varmadıklarını ya da hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum.”Sputnik, İsrail tarafından yapılan ve bir adama kuzeye gitmemesinin söylendiği bir telefon aramasını kaydetmeyi başardı. İnsanlar İsrail’e ait kontrol noktasının bulunduğu Netsarim bölgesine geldiklerinde üzerlerine ateş açıldı. Sputnik, yaralı insanların yer aldığı görüntüler kaydetti. Kucakta bir kız çocuğu, bacağından yaralanan bir kişi götürülüyor.Ravan Hadi adlı adam, “İnsanlar kontrol noktasının yakınında toplandıklarında üzerimize ateş açıldı. Ben kaçtım. Birileri orada kaldı, sonrasında başlarına neler geldi bilmiyorum” diye anlattı. Filistinli kadınlar ise ağlıyor ve artık ölümden korkmayacak kadar yorulduklarını söylüyor.İsrail ordu mensupları, “IDF’nin Filistinli sakinlerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmelerine izin verdiği yönündeki söylentiler yanlış ve tamamen mesnetsizdir” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hamas-israil-filistinlilere-karsi-en-cirkin-suclari-isliyor-1082863033.html
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Refah’ta artık kalamayan Filistinliler Gazze’nin kuzeyine gidiyor ve üzerlerine ateş ediliyor
Sputnik Türkiye
Refah’ta artık kalamayan Filistinliler Gazze’nin kuzeyine gidiyor ve üzerlerine ateş ediliyor
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video, refah, gazze şeridi, gazze, israil
video, refah, gazze şeridi, gazze, israil

Refah’ta artık kalamayan Filistinliler Gazze’nin kuzeyine gidiyor ve üzerlerine ateş ediliyor

23:12 17.04.2024 (güncellendi: 23:43 17.04.2024)
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1.5 milyon kişi için Refah’ta yaşamak son derece zor, neredeyse imkansız. Soğuk ve açlıkla mücadele eden insanlar korku içinde çadırlarda yaşıyor.
Birilerinin İsrail’in kontrol noktasından geçerek Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerine ulaşmayı başardığına dair söylentiler yayıldı.
Yaşlı bir adam olan Mahmud Salim şunları söyledi:
“Birilerinin kuzeydeki evlerine dönmeyi başardığını duydum. Doğru mu bilmiyorum, ama ben de deneyeceğim. Denizde yüzmem gerekse de yüzerim. Çocuklarım da gitti. Gerçi birbirimizi kaybettik. Oraya varıp varmadıklarını ya da hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum.”
Sputnik, İsrail tarafından yapılan ve bir adama kuzeye gitmemesinin söylendiği bir telefon aramasını kaydetmeyi başardı. İnsanlar İsrail’e ait kontrol noktasının bulunduğu Netsarim bölgesine geldiklerinde üzerlerine ateş açıldı. Sputnik, yaralı insanların yer aldığı görüntüler kaydetti. Kucakta bir kız çocuğu, bacağından yaralanan bir kişi götürülüyor.
Ravan Hadi adlı adam, “İnsanlar kontrol noktasının yakınında toplandıklarında üzerimize ateş açıldı. Ben kaçtım. Birileri orada kaldı, sonrasında başlarına neler geldi bilmiyorum” diye anlattı. Filistinli kadınlar ise ağlıyor ve artık ölümden korkmayacak kadar yorulduklarını söylüyor.
İsrail ordu mensupları, “IDF’nin Filistinli sakinlerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmelerine izin verdiği yönündeki söylentiler yanlış ve tamamen mesnetsizdir” açıklamasında bulundu.
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