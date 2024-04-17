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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hamas-israil-filistinlilere-karsi-en-cirkin-suclari-isliyor-1082863033.html
Hamas: İsrail, Filistinlilere karşı en çirkin suçları işliyor
Hamas: İsrail, Filistinlilere karşı en çirkin suçları işliyor
Sputnik Türkiye
‘Gazze'den işgal çekilmedikçe anlaşma yok’ diyen Hamas, İsrail'in hapishanelerindeki 9 bin 500 Filistinli mahkuma karşı ‘en çirkin suçları’ işlediğini... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T13:30+0300
2024-04-17T13:31+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
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benyamin netanyahu
ateşkes
esir takası
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Filistin Esirler Günü dolayısıyla Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci hapishane yönetimi, tıbbi ihmal, işkence ve doğrudan öldürme dahil olmak üzere mahkumlara karşı en çirkin suçları uygulamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten beri mahkumlara yönelik korkunç suçlar nedeniyle cezaevlerinde 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırılardan yararlanarak Gazzeli Filistinlilere yönelik zorla kaybetme, alıkoyma ve işkenceyle öldürme suçunu da işlediği vurgulandı.Hamas, İsrail'in Gazzeli mahkumlara karşı savaş suçu işlediğini de bildirdi.İsrail'le esir takası anlaşmasını tamamlamak için her türlü çabanın gösterileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:Hamas’a göre İsrail hapishanelerinde 3 bin 660’ı idari tutuklu, 56’sı gazeteci, en az 80 kadın ve 200’den fazla çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaklaşık 134 İsrailli esir bulunduğunu tahmin ederken, Hamas bunların 70'inin İsrail'in rastgele saldırılarında öldürüldüğünü açıklamıştı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-basbakani-netanyahu-kazanmaya-kararliyiz-1082826382.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, benyamin netanyahu, ateşkes, esir takası, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, benyamin netanyahu, ateşkes, esir takası, ortadoğu

Hamas: İsrail, Filistinlilere karşı en çirkin suçları işliyor

13:30 17.04.2024 (güncellendi: 13:31 17.04.2024)
© AFP 2023 / -İsrail ordusu Gazze saldırıları
İsrail ordusu Gazze saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / -
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‘Gazze'den işgal çekilmedikçe anlaşma yok’ diyen Hamas, İsrail'in hapishanelerindeki 9 bin 500 Filistinli mahkuma karşı ‘en çirkin suçları’ işlediğini bildirdi.
Filistin Esirler Günü dolayısıyla Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci hapishane yönetimi, tıbbi ihmal, işkence ve doğrudan öldürme dahil olmak üzere mahkumlara karşı en çirkin suçları uygulamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten beri mahkumlara yönelik korkunç suçlar nedeniyle cezaevlerinde 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırılardan yararlanarak Gazzeli Filistinlilere yönelik zorla kaybetme, alıkoyma ve işkenceyle öldürme suçunu da işlediği vurgulandı.
Hamas, İsrail'in Gazzeli mahkumlara karşı savaş suçu işlediğini de bildirdi.
İsrail'le esir takası anlaşmasını tamamlamak için her türlü çabanın gösterileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Tutukluların gözaltı yerlerinde maruz kaldıkları işkence, ölüm ve infazların devam etmesi karşısındaki uluslararası sessizliği esefle karşılıyor, onların kurtarılması ve derhal serbest bırakılması için müdahale çağrısında bulunuyoruz. Dünyadaki insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına da işgalcilerin tutuklulara karşı işlediği suçları açığa çıkarmaları ve onlara karşı işlenen suçların durdurulması için baskı yapmaları ve bunların faillerini uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılamaları çağrısında bulunuyoruz.

Hamas’a göre İsrail hapishanelerinde 3 bin 660’ı idari tutuklu, 56’sı gazeteci, en az 80 kadın ve 200’den fazla çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaklaşık 134 İsrailli esir bulunduğunu tahmin ederken, Hamas bunların 70'inin İsrail'in rastgele saldırılarında öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.
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