https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/polisten-kacan-supheliyi-yakalayan-esnafa-emniyet-mudurunden-plaket-1082879355.html
Polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafa, emniyet müdüründen plaket
Polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafa, emniyet müdüründen plaket
Sputnik Türkiye
Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi, çay içtiği masadan kalkarak yakalayan esnaf, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından ödüllendirildi... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T19:38+0300
2024-04-17T19:38+0300
2024-04-17T19:38+0300
türkiye
polis
şüpheli
şüpheli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082879178_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_34a71e933a438cfbba70ee7f620214d6.jpg
Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi yakalayan ensaf İshak Kukaroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından makamında ağırladı.Gösterdiği cesaretten dolayı Kukaroğlu'nu tebrik eden Zaimoğlu hatıra amaçlı bir de hediye takdim etti. Ne olmuştu?Cumartesi günü Kent Meydanı'nda polisten kaçan şüpheliyi çay içen İshak Kukaroğlu isimli esnafın oturduğu masadan kalkarak yakalamış, polise teslim etmişti. O anlar da güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/polisten-kacan-supheliyi-yakaladi-donup-cayini-icmeye-devam-etti-cay-benim-icin-cok-onemli-1082760359.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082879178_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_366c0d6f5e481707b0fdf4f434345338.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polis, şüpheli, şüpheli
Polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafa, emniyet müdüründen plaket
Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi, çay içtiği masadan kalkarak yakalayan esnaf, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından ödüllendirildi. Duyarlılığından dolayı İshak Kukaroğlu'nu tebrik eden Zaimoğlu, bu hareketin herkese örnek olmasını diledi.
Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi yakalayan ensaf İshak Kukaroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından makamında ağırladı.
Gösterdiği cesaretten dolayı Kukaroğlu'nu tebrik eden Zaimoğlu hatıra amaçlı bir de hediye takdim etti.
Cumartesi günü Kent Meydanı'nda polisten kaçan şüpheliyi çay içen İshak Kukaroğlu isimli esnafın oturduğu masadan kalkarak yakalamış, polise teslim etmişti. O anlar da güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.