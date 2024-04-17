https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/polisten-kacan-supheliyi-yakalayan-esnafa-emniyet-mudurunden-plaket-1082879355.html

Polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafa, emniyet müdüründen plaket

Polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafa, emniyet müdüründen plaket

Sputnik Türkiye

Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi, çay içtiği masadan kalkarak yakalayan esnaf, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından ödüllendirildi... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T19:38+0300

2024-04-17T19:38+0300

2024-04-17T19:38+0300

türkiye

polis

şüpheli

şüpheli

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Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi yakalayan ensaf İshak Kukaroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından makamında ağırladı.Gösterdiği cesaretten dolayı Kukaroğlu'nu tebrik eden Zaimoğlu hatıra amaçlı bir de hediye takdim etti. Ne olmuştu?Cumartesi günü Kent Meydanı'nda polisten kaçan şüpheliyi çay içen İshak Kukaroğlu isimli esnafın oturduğu masadan kalkarak yakalamış, polise teslim etmişti. O anlar da güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/polisten-kacan-supheliyi-yakaladi-donup-cayini-icmeye-devam-etti-cay-benim-icin-cok-onemli-1082760359.html

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polis, şüpheli, şüpheli