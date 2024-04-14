https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/polisten-kacan-supheliyi-yakaladi-donup-cayini-icmeye-devam-etti-cay-benim-icin-cok-onemli-1082760359.html
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, dönüp çayını içmeye devam etti: 'Çay benim için çok önemli'
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, dönüp çayını içmeye devam etti: 'Çay benim için çok önemli'
Sputnik Türkiye
Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T18:37+0300
2024-04-14T18:37+0300
2024-04-14T18:37+0300
türkiye
polis
çay
çay
hırsız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0e/1082760202_55:0:1116:597_1920x0_80_0_0_7487abff6b02b0fb7b98b17059227291.jpg
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olaydai polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu. Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu. Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/diyarkabirda-silahlarla-kahvehane-basildi-bir-musteri-hicbir-seyi-takmadan-cay-icmeye-devam-etti-1082698947.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0e/1082760202_187:0:983:597_1920x0_80_0_0_a08fe3fe2fd2b5d169db896f5000bb8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polis, çay, çay, hırsız
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, dönüp çayını içmeye devam etti: 'Çay benim için çok önemli'
Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam eden esnaf, "Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olaydai polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı.
Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu. Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.
Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.