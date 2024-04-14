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Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, dönüp çayını içmeye devam etti: 'Çay benim için çok önemli'
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, dönüp çayını içmeye devam etti: 'Çay benim için çok önemli'
Sputnik Türkiye
Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T18:37+0300
2024-04-14T18:37+0300
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çay
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olaydai polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu. Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu. Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/diyarkabirda-silahlarla-kahvehane-basildi-bir-musteri-hicbir-seyi-takmadan-cay-icmeye-devam-etti-1082698947.html
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polis, çay, çay, hırsız
polis, çay, çay, hırsız

Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, dönüp çayını içmeye devam etti: 'Çay benim için çok önemli'

18:37 14.04.2024
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW182188Bursa'da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etmesi ise izleyenleri bir hayli güldürdü.
Bursa'da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etmesi ise izleyenleri bir hayli güldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW182188
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Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam eden esnaf, "Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olaydai polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı.
Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu. Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.
Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
TÜRKİYE
Diyarbakır'da silahlarla kahvehane basıldı: Bir müşteri hiçbir şeyi takmadan çay içmeye devam etti
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