https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/olen-adami-bankaya-getirdi-cesedi-sandalyeye-oturtup-kredi-cekmesini-istedi-1082859092.html

Ölen adamı bankaya getirdi: Cesedi sandalyeye oturtup kredi çekmesini istedi

Ölen adamı bankaya getirdi: Cesedi sandalyeye oturtup kredi çekmesini istedi

Sputnik Türkiye

Brezilya yerel medyasında, Rio de Janeiro'da bir kadının 3 bin 400 dolar kredi çekebilmek için yaşlı bir adamın cesedini bankaya götürdü. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T11:42+0300

2024-04-17T11:42+0300

2024-04-17T11:42+0300

yaşam

brezilya

rio de janeiro

banka

kredi

ölü

ceset

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050503345_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_6ccddb0ae590a68873523596664eccda.jpg

Durumdan şüphelendiklerini ifade eden banka çalışanları olayı kameraya kaydına alarak polisi aradı.Kadının gözaltına alındığı bu 'tuhaf' video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.Videoda, Erika de Souza Vieira Nunes olarak tanımlanan bir kadın, sandalyede oturan solgun ve yaşlı bir adamın yanında durarak adamın başını yukarı kaldırmaya ve onunla onunla konuşmaya çalışıyor. Ardından kredi kağıtlarını imzalamasını istiyor.Kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edilen Nunes videoda, "Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. Eğer imzalamazsan, başka bir yolu yok. Zira senin yerine imzalayamam" dediği görülüyor.Bir banka çalışanının, "Rengi iyi değil" tepkisine kadının, "O böyle biri. Hiçbir şey söylemiyor" diye cevap verdiği görüldü. Çalışanlar kısa süre sonra polisi aradı ve polis 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olduğu tespit edilen adamın birkaç saat önce öldüğünü belirlendi.Polis şefinin yaptığı açıklamada, "Adama krediyi imzalatmak için numara yapmaya çalıştı. Bankaya zaten ölü olarak girmişti" dedi.Polis, kadının aslında yeğeni olup olmadığı ve dolandırıcılık girişimine başka kişilerin katılıp katılmadığı da dahil olmak üzere yaşlı adamın ölüm koşullarını araştıracaklarını söyledi. Nunes, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak dolandırıcılık yoluyla hırsızlık ya da zimmete para geçirme suçlarından yargılanabilir. Yaşlı adamın cesedi soruşturma için yetkililer tarafından alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/faydalariyla-biliniyordu-yasaklanmasiyla-gundeme-geldi-hangi-maden-suyu-icilmeli-1082855543.html

brezilya

rio de janeiro

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, rio de janeiro, banka, kredi, ölü, ceset