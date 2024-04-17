https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/olen-adami-bankaya-getirdi-cesedi-sandalyeye-oturtup-kredi-cekmesini-istedi-1082859092.html
Ölen adamı bankaya getirdi: Cesedi sandalyeye oturtup kredi çekmesini istedi
Ölen adamı bankaya getirdi: Cesedi sandalyeye oturtup kredi çekmesini istedi
Sputnik Türkiye
Brezilya yerel medyasında, Rio de Janeiro'da bir kadının 3 bin 400 dolar kredi çekebilmek için yaşlı bir adamın cesedini bankaya götürdü. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T11:42+0300
2024-04-17T11:42+0300
2024-04-17T11:42+0300
yaşam
brezilya
rio de janeiro
banka
kredi
ölü
ceset
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050503345_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_6ccddb0ae590a68873523596664eccda.jpg
Durumdan şüphelendiklerini ifade eden banka çalışanları olayı kameraya kaydına alarak polisi aradı.Kadının gözaltına alındığı bu 'tuhaf' video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.Videoda, Erika de Souza Vieira Nunes olarak tanımlanan bir kadın, sandalyede oturan solgun ve yaşlı bir adamın yanında durarak adamın başını yukarı kaldırmaya ve onunla onunla konuşmaya çalışıyor. Ardından kredi kağıtlarını imzalamasını istiyor.Kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edilen Nunes videoda, "Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. Eğer imzalamazsan, başka bir yolu yok. Zira senin yerine imzalayamam" dediği görülüyor.Bir banka çalışanının, "Rengi iyi değil" tepkisine kadının, "O böyle biri. Hiçbir şey söylemiyor" diye cevap verdiği görüldü. Çalışanlar kısa süre sonra polisi aradı ve polis 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olduğu tespit edilen adamın birkaç saat önce öldüğünü belirlendi.Polis şefinin yaptığı açıklamada, "Adama krediyi imzalatmak için numara yapmaya çalıştı. Bankaya zaten ölü olarak girmişti" dedi.Polis, kadının aslında yeğeni olup olmadığı ve dolandırıcılık girişimine başka kişilerin katılıp katılmadığı da dahil olmak üzere yaşlı adamın ölüm koşullarını araştıracaklarını söyledi. Nunes, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak dolandırıcılık yoluyla hırsızlık ya da zimmete para geçirme suçlarından yargılanabilir. Yaşlı adamın cesedi soruşturma için yetkililer tarafından alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/faydalariyla-biliniyordu-yasaklanmasiyla-gundeme-geldi-hangi-maden-suyu-icilmeli-1082855543.html
brezilya
rio de janeiro
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050503345_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4fc22d62e99c71d23064ebab3c9d09ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brezilya, rio de janeiro, banka, kredi, ölü, ceset
brezilya, rio de janeiro, banka, kredi, ölü, ceset
Ölen adamı bankaya getirdi: Cesedi sandalyeye oturtup kredi çekmesini istedi
Brezilya yerel medyasında, Rio de Janeiro'da bir kadının 3 bin 400 dolar kredi çekebilmek için yaşlı bir adamın cesedini bankaya götürdü.
Durumdan şüphelendiklerini ifade eden banka çalışanları olayı kameraya kaydına alarak polisi aradı.
Kadının gözaltına alındığı bu 'tuhaf' video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Videoda, Erika de Souza Vieira Nunes olarak tanımlanan bir kadın, sandalyede oturan solgun ve yaşlı bir adamın yanında durarak adamın başını yukarı kaldırmaya ve onunla onunla konuşmaya çalışıyor. Ardından kredi kağıtlarını imzalamasını istiyor.
Kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edilen Nunes videoda, "Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. Eğer imzalamazsan, başka bir yolu yok. Zira senin yerine imzalayamam" dediği görülüyor.
Bir banka çalışanının, "Rengi iyi değil" tepkisine kadının, "O böyle biri. Hiçbir şey söylemiyor" diye cevap verdiği görüldü.
Çalışanlar kısa süre sonra polisi aradı ve polis 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olduğu tespit edilen adamın birkaç saat önce öldüğünü belirlendi.
Polis şefinin yaptığı açıklamada, "Adama krediyi imzalatmak için numara yapmaya çalıştı. Bankaya zaten ölü olarak girmişti" dedi.
Polis, kadının aslında yeğeni olup olmadığı ve dolandırıcılık girişimine başka kişilerin katılıp katılmadığı da dahil olmak üzere yaşlı adamın ölüm koşullarını araştıracaklarını söyledi. Nunes, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak dolandırıcılık yoluyla hırsızlık ya da zimmete para geçirme suçlarından yargılanabilir. Yaşlı adamın cesedi soruşturma için yetkililer tarafından alındı.