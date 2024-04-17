https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/misir-brics-tahil-borsasi-olusturulmasi-fikrini-destekledigini-acikladi-1082847624.html

Mısır, 'BRICS tahıl borsası' oluşturulması fikrini desteklediğini açıkladı

Mısır, 'BRICS tahıl borsası' oluşturulması fikrini desteklediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Mısır Maliye Bakanı Maait, BRICS tahıl borsasının oluşturulması fikrine destek verdiğini açıkladı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T06:50+0300

2024-04-17T06:50+0300

2024-04-17T06:50+0300

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Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maait yaptığı açıklamada Mısır'ın BRICS tahıl borsası oluşturma girişimini desteklediğini söyledi.Maait, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası bahar konferansının oturumu için bulunduğu Washington'da gazetecilere verdiği demeçte, "Bu fikir maliye bakanlığından ziyade merkez bankası tarafından tartışılıyor. Ancak bizim desteğimiz söz konusu olduğunda bunu destekliyoruz" dedi.BRICS tahıl borsası oluşturma girişimi Aralık ayı sonunda Tahıl İhracatçıları Birliği tarafından ortaya atılmış ve Birlik Başkanı Eduard Zernin Mart ayında tarımsal sanayi kompleksi temsilcileriyle yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu konuda bilgi vermişti. Devlet Başkanı, 'borsa endekslerinin ya Amerika'da ya da Avrupa'da oluşturulduğunu ve "bunun adil olmadığını, zira bu durumun fiyatlandırmayı ve tüketicileri etkilediğini' belirterek girişimi desteklemişti.

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