https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/lavrov-abd-ve-muttefikleri-brics-ulkelerinin-calismalarindan-giderek-daha-fazla-endise-duyuyor-1082833475.html

Lavrov: ABD ve müttefikleri BRICS ülkelerinin çalışmalarından giderek daha fazla endişe duyuyor

Lavrov: ABD ve müttefikleri BRICS ülkelerinin çalışmalarından giderek daha fazla endişe duyuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve diğer Batılı devletlerin BRICS ülkelerinin kendi mali mekanizmalarını geliştirme çalışmaları konusunda giderek... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T18:42+0300

2024-04-16T18:42+0300

2024-04-16T18:42+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

brics

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079783387_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f4a6ff4731c6a085d1cdd9a9b86b93da.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşik Rusya Partisi Genel Kurulu’nun uluslararası işbirliği ve yurtdışındaki yurttaşlara destek komisyonunun toplantısında konuştu.ABD ve diğer Batılı devletlerin BRICS ülkelerinin kendi mali mekanizmalarını geliştirme çalışmaları konusunda giderek daha fazla endişe duyduğuna dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bildiğimiz üzere, başarılı olması durumunda (ki bunu başaracağız) şu anda Batı’nın liderliği altında işleyen küreselleşme mekanizmalarını ciddi şekilde sorgulayacak olan bu çalışma, ABD ve müttefiklerini giderek daha fazla endişelendiriyor.”Rus diplomat, Moskova’nın ‘BRICS ülkelerinin uluslararası para, finans ve ticaret sistemlerindeki rolünün artması, bankalar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesi, bir derecelendirme kuruluşu ve kendi borsasını oluşturmaya yönelik çabalarının birleştirilmesi konusunda hevesli’ olduğunu vurguladı.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubu, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/putin-brics-ulkeleri-ulusal-para-birimleri-uzerinden-bir-odeme-sistemi-kurulmasiyla-ilgileniyor-1081856646.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey lavrov, brics