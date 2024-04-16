https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/lavrov-abd-ve-muttefikleri-brics-ulkelerinin-calismalarindan-giderek-daha-fazla-endise-duyuyor-1082833475.html
Lavrov: ABD ve müttefikleri BRICS ülkelerinin çalışmalarından giderek daha fazla endişe duyuyor
Lavrov: ABD ve müttefikleri BRICS ülkelerinin çalışmalarından giderek daha fazla endişe duyuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve diğer Batılı devletlerin BRICS ülkelerinin kendi mali mekanizmalarını geliştirme çalışmaları konusunda giderek... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T18:42+0300
2024-04-16T18:42+0300
2024-04-16T18:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşik Rusya Partisi Genel Kurulu’nun uluslararası işbirliği ve yurtdışındaki yurttaşlara destek komisyonunun toplantısında konuştu.ABD ve diğer Batılı devletlerin BRICS ülkelerinin kendi mali mekanizmalarını geliştirme çalışmaları konusunda giderek daha fazla endişe duyduğuna dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bildiğimiz üzere, başarılı olması durumunda (ki bunu başaracağız) şu anda Batı’nın liderliği altında işleyen küreselleşme mekanizmalarını ciddi şekilde sorgulayacak olan bu çalışma, ABD ve müttefiklerini giderek daha fazla endişelendiriyor.”Rus diplomat, Moskova’nın ‘BRICS ülkelerinin uluslararası para, finans ve ticaret sistemlerindeki rolünün artması, bankalar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesi, bir derecelendirme kuruluşu ve kendi borsasını oluşturmaya yönelik çabalarının birleştirilmesi konusunda hevesli’ olduğunu vurguladı.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubu, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/putin-brics-ulkeleri-ulusal-para-birimleri-uzerinden-bir-odeme-sistemi-kurulmasiyla-ilgileniyor-1081856646.html
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Lavrov: ABD ve müttefikleri BRICS ülkelerinin çalışmalarından giderek daha fazla endişe duyuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve diğer Batılı devletlerin BRICS ülkelerinin kendi mali mekanizmalarını geliştirme çalışmaları konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşik Rusya Partisi Genel Kurulu’nun uluslararası işbirliği ve yurtdışındaki yurttaşlara destek komisyonunun toplantısında konuştu.
ABD ve diğer Batılı devletlerin BRICS ülkelerinin kendi mali mekanizmalarını geliştirme çalışmaları konusunda giderek daha fazla endişe duyduğuna dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bildiğimiz üzere, başarılı olması durumunda (ki bunu başaracağız) şu anda Batı’nın liderliği altında işleyen küreselleşme mekanizmalarını ciddi şekilde sorgulayacak olan bu çalışma, ABD ve müttefiklerini giderek daha fazla endişelendiriyor.”
Rus diplomat, Moskova’nın ‘BRICS ülkelerinin uluslararası para, finans ve ticaret sistemlerindeki rolünün artması, bankalar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesi, bir derecelendirme kuruluşu ve kendi borsasını oluşturmaya yönelik çabalarının birleştirilmesi konusunda hevesli’ olduğunu vurguladı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubu, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişlemişti.