https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/meteorolojiden-firtina-uyarisi-yarina-dikkat-1082868556.html
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'da yarın için fırtına uyarısında bulunurken, Trakya'da da kuvvetli yağış nedeniyle dikkatli... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:00+0300
2024-04-17T16:00+0300
2024-04-17T16:00+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
fırtına
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Trakya için kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji 'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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hava durumu, meteorolojiden fırtına uyarısı, yarın hava nasıl olacak
hava durumu, meteorolojiden fırtına uyarısı, yarın hava nasıl olacak
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'da yarın için fırtına uyarısında bulunurken, Trakya'da da kuvvetli yağış nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.