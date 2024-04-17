https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/meteorolojiden-firtina-uyarisi-yarina-dikkat-1082868556.html

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'da yarın için fırtına uyarısında bulunurken, Trakya'da da kuvvetli yağış nedeniyle dikkatli... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:00+0300

2024-04-17T16:00+0300

2024-04-17T16:00+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

fırtına

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Trakya için kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji 'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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