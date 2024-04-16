https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/once-meteoroloji-sona-bakan-ozhasekiden-uyari-geldi-afrika-sicaklari-geliyor-1082806278.html

Önce Meteoroloji sona Bakan Özhaseki'den uyarı geldi: Afrika sıcakları geliyor

Önce Meteoroloji sona Bakan Özhaseki'den uyarı geldi: Afrika sıcakları geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Afrika sıcaklarının etkisiyle çarşamba... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T06:49+0300

2024-04-16T06:49+0300

2024-04-16T06:49+0300

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Yaz bu sene erken geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftalık hava tahminini duyurdu. Bu hafta hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise sağanak yağış Türkiye'nin Batı bölgelerinde etkisini gösterecek.Yapılan açıklamada "Haftalık Hava Tahmini (14- 20 Nisan 2024); Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başında yükselmeye devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi.HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 14°C, 30°CAz bulutluİSTANBUL 14°C, 25°CAz bulutluKIRKLARELİ 12°C, 28°CAz bulutluKOCAELİ 14°C, 31°CAz bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 14°C, 31°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 16°C, 28°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 31°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 18°C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY 15°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 16°C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 27°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 7°C, 29°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 9°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA 8°C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 28°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 11°C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 14°C, 22°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 13°C, 28°CAz bulutlu ve açıkTOKAT 7°C, 29°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 10°C, 20°CAz bulutlu ve açıkDOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 1°C, 20°CAz bulutluKARS 0°C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA 10°C, 24°CAz bulutluVAN 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 12°C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 15°C, 29°CAz bulutlu ve açık

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