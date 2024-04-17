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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle bitti
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:21+0300
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31 mart yerel seçimleri
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"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum" diyerek AK Parti Grup Toplantısı'na başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimleri için "Cumhur ittifakı seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır" ifadelerini kullandı, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Tek iktidar Cumhurbaşkanı ve kabinesidir''Daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz''Biz bitti demeden bitmez''Türkiye'nin en büyük partisiyiz''Bunu söylemek söylemek istemezdim ama mecbur kaldım' diyerek muhalefete seslendi
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recep tayyip erdoğan, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti
recep tayyip erdoğan, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle bitti

12:21 17.04.2024 (güncellendi: 13:14 17.04.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AA / Mustafa Kamacı
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AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.
"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum" diyerek AK Parti Grup Toplantısı'na başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimleri için "Cumhur ittifakı seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır" ifadelerini kullandı, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"31 Mart seçimlerinde Hatay kendi üzerinden oynanan kirli oyunlara karşı tavrını çok net belli etmiştir. 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kendi bünyemizde gerekli değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Aslımıza, köklerimize, iradesi ve desteği ile aziz milletimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız. Partimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz.

'Tek iktidar Cumhurbaşkanı ve kabinesidir'

"Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değil se hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz."

'Daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz'

Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

'Biz bitti demeden bitmez'

AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çiziyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmedi, bitmeyecek. Biz Türkiye'nin en dinamik partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın. Biz buradayız.

'Türkiye'nin en büyük partisiyiz'

Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok değinde hareket olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız. En güçlü halimizle ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz. Eleştiri tamam ama AK Parti'yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz.

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