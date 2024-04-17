https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/macaristan-basbakani-orban-avrupa-birliginde-yeni-liderlere-ihtiyacimiz-var-1082847372.html

Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı

Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Avrupa Birliği liderlerinin istifa etmesi gerektiğini zira tüm hayati önem taşıyan projelerde başarısız... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T06:41+0300

2024-04-17T06:41+0300

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dünya

macaristan

viktor orban

avrupa birliği

şantaj

hukukun üstünlüğü

ursula von der leyen

göç

abd

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderliğinin siyasi şantaj yaptığını belirterek tüm hayati projelerde başarısız olduğu için istifa etmesi gerektiğini söyledi.Orban bir basın toplantısında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Orban ayrıca konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'göç ve cinsiyet karşıtı politikaları nedeniyle' Macaristan'ın AB fonlarından para alamayacağını söylemesi sebebiyle Brüksel'in hukukun üstünlüğünü 'siyasi şantaj' olarak kullandığını söyledi.Daha önce Orban, Brüksel'in 'bazı kararlarının arkasında Avrupa'dan ziyade ABD'nin çıkarlarının olduğunu' hissettiğini söylemişti. Yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini belirtmiş ve ayrıca mevcut AB liderliğinin kriz durumlarıyla baş edemediği için değiştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/orban-isgalci-ab-imparatorlugu-macaristana-gozunu-dikti-1081735146.html

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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, şantaj, hukukun üstünlüğü, ursula von der leyen, göç, abd