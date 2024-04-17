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Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı
Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Avrupa Birliği liderlerinin istifa etmesi gerektiğini zira tüm hayati önem taşıyan projelerde başarısız... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderliğinin siyasi şantaj yaptığını belirterek tüm hayati projelerde başarısız olduğu için istifa etmesi gerektiğini söyledi.Orban bir basın toplantısında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Orban ayrıca konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'göç ve cinsiyet karşıtı politikaları nedeniyle' Macaristan'ın AB fonlarından para alamayacağını söylemesi sebebiyle Brüksel'in hukukun üstünlüğünü 'siyasi şantaj' olarak kullandığını söyledi.Daha önce Orban, Brüksel'in 'bazı kararlarının arkasında Avrupa'dan ziyade ABD'nin çıkarlarının olduğunu' hissettiğini söylemişti. Yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini belirtmiş ve ayrıca mevcut AB liderliğinin kriz durumlarıyla baş edemediği için değiştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/orban-isgalci-ab-imparatorlugu-macaristana-gozunu-dikti-1081735146.html
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Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı

06:41 17.04.2024 (güncellendi: 06:44 17.04.2024)
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Avrupa Birliği liderlerinin istifa etmesi gerektiğini zira tüm hayati önem taşıyan projelerde başarısız olduklarını vurguladı. Orban ayrıca AB yönetimi siyasi şantaj yapmakla suçladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderliğinin siyasi şantaj yaptığını belirterek tüm hayati projelerde başarısız olduğu için istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Orban bir basın toplantısında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Şu anda AB liderleri yeşil geçiş, sürdürülebilirlik politikası, göç, yaptırımlar ve savaş yanlısı politikalar gibi kendi seçtikleri kilit projelerle AB'deler ve hepsi başarısız oldu. Mevcut AB liderliği gitmeli, yeni liderlere ihtiyacımız var.
Orban ayrıca konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'göç ve cinsiyet karşıtı politikaları nedeniyle' Macaristan'ın AB fonlarından para alamayacağını söylemesi sebebiyle Brüksel'in hukukun üstünlüğünü 'siyasi şantaj' olarak kullandığını söyledi.
Daha önce Orban, Brüksel'in 'bazı kararlarının arkasında Avrupa'dan ziyade ABD'nin çıkarlarının olduğunu' hissettiğini söylemişti. Yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini belirtmiş ve ayrıca mevcut AB liderliğinin kriz durumlarıyla baş edemediği için değiştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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