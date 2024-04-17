https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/macaristan-basbakani-orban-avrupa-birliginde-yeni-liderlere-ihtiyacimiz-var-1082847372.html
Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı
Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Avrupa Birliği liderlerinin istifa etmesi gerektiğini zira tüm hayati önem taşıyan projelerde başarısız... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T06:41+0300
2024-04-17T06:41+0300
2024-04-17T06:44+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa birliği
şantaj
hukukun üstünlüğü
ursula von der leyen
göç
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_2c71fe82ee9549b47a9dea99c7263918.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderliğinin siyasi şantaj yaptığını belirterek tüm hayati projelerde başarısız olduğu için istifa etmesi gerektiğini söyledi.Orban bir basın toplantısında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Orban ayrıca konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'göç ve cinsiyet karşıtı politikaları nedeniyle' Macaristan'ın AB fonlarından para alamayacağını söylemesi sebebiyle Brüksel'in hukukun üstünlüğünü 'siyasi şantaj' olarak kullandığını söyledi.Daha önce Orban, Brüksel'in 'bazı kararlarının arkasında Avrupa'dan ziyade ABD'nin çıkarlarının olduğunu' hissettiğini söylemişti. Yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini belirtmiş ve ayrıca mevcut AB liderliğinin kriz durumlarıyla baş edemediği için değiştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/orban-isgalci-ab-imparatorlugu-macaristana-gozunu-dikti-1081735146.html
macaristan
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_266:0:2921:1991_1920x0_80_0_0_318f6e47d5e7ddb688e8828769a6d429.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, şantaj, hukukun üstünlüğü, ursula von der leyen, göç, abd
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, şantaj, hukukun üstünlüğü, ursula von der leyen, göç, abd
Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı
06:41 17.04.2024 (güncellendi: 06:44 17.04.2024)
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Avrupa Birliği liderlerinin istifa etmesi gerektiğini zira tüm hayati önem taşıyan projelerde başarısız olduklarını vurguladı. Orban ayrıca AB yönetimi siyasi şantaj yapmakla suçladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderliğinin siyasi şantaj yaptığını belirterek tüm hayati projelerde başarısız olduğu için istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Orban bir basın toplantısında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Şu anda AB liderleri yeşil geçiş, sürdürülebilirlik politikası, göç, yaptırımlar ve savaş yanlısı politikalar gibi kendi seçtikleri kilit projelerle AB'deler ve hepsi başarısız oldu. Mevcut AB liderliği gitmeli, yeni liderlere ihtiyacımız var.
Orban ayrıca konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'göç ve cinsiyet karşıtı politikaları nedeniyle' Macaristan'ın AB fonlarından para alamayacağını söylemesi sebebiyle Brüksel'in hukukun üstünlüğünü 'siyasi şantaj' olarak kullandığını söyledi.
Daha önce Orban, Brüksel'in 'bazı kararlarının arkasında Avrupa'dan ziyade ABD'nin çıkarlarının olduğunu' hissettiğini söylemişti. Yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini belirtmiş ve ayrıca mevcut AB liderliğinin kriz durumlarıyla baş edemediği için değiştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.