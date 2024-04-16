Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in ziyaretine ilişkin soruya yanıt: 'Henüz tarih netleşmedi'

© AA / Doğukan Keskinkılıç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin © AA / Doğukan Keskinkılıç

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan, Rusya lideri Putin'in ziyaretine ilişkin bir soruya "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi" yanıtını verdi.