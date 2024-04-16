https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cumhurbaskani-erdogandan-putinin-ziyaretine-iliskin-soruya-yanit-1082838806.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in ziyaretine ilişkin soruya yanıt: 'Henüz tarih netleşmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in ziyaretine ilişkin soruya yanıt: 'Henüz tarih netleşmedi'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan, Rusya lideri Putin'in... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T22:16+0300
2024-04-16T22:16+0300
2024-04-16T22:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075174311_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_af462dcfb2c8def0bb31418691b7e22e.jpg
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075174311_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_cbd2a2e10844afcc875a9076d9d278ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in ziyaretine ilişkin soruya yanıt: 'Henüz tarih netleşmedi'
22:16 16.04.2024 (güncellendi: 22:18 16.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan, Rusya lideri Putin'in ziyaretine ilişkin bir soruya "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi" yanıtını verdi.