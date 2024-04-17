İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
16:48 17.04.2024 (güncellendi: 16:51 17.04.2024)
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Sıcak havalardan bunalan Filistinliler Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek
Deyr Balah kentine sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Deyr Balah kentine sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalışırken görüntülendi.
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
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© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
2/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
3/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
4/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
5/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
6/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
7/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
8/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
9/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
10/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
11/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
12/12
© AA / Ashraf Amra
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı