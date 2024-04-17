Hayatları boyunca sigara alamayacaklar: İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara yasak geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ingilterede-2009dan-sonra-doganlara-sigara-satisi-yasaklandi-dumansiz-bir-nesil-1082850935.html
Hayatları boyunca sigara alamayacaklar: İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara yasak geldi
Hayatları boyunca sigara alamayacaklar: İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara yasak geldi
Sputnik Türkiye
İngiltere’de 1 Ocak 2009’dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T08:43+0300
2024-04-17T08:46+0300
dünya
ingiltere
rishi sunak
sigara
sigara yasağı
elektronik sigara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0b/1070946003_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_f6dff308940f1cf62102d2bc47fea500.jpg
Yasa tasarısı Avam Kamarası'nda 383 milletvekilinin onayıyla ve 67 milletvekili karşı oy kullanması ile onaylanan yasada bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.Yeni yasaya göre şu anda 18 olan yasal sigara satış yaşı her yıl bir yıl artacak.Milletvekilleri, hükümetin 'dumansız bir nesil' yaratma ve sigaraya bağlı ölümlerin sayısını azaltma planlarını desteklemek üzere oy kullandı.Daha önce Başbakan Rishi Sunak, konuşmasında İngiliz parlamentosunda, gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasanın oylamaya sunulacağını kaydederek, sigara satın alma yaşının her yıl bir yıl yükseltileceğini, böylelikle daha genç bir neslin 'sigarasız' büyüyebileceğini dile getirmişti.İktidardaki Muhafazakarlar arasında bazı vekiller bu yasaya 'işlemeyeceği' düşüncesiyle karşı çıkıyordu. Nitekim eski Başbakan Boris Johnson, yasa için 'delice' ifadesini kullanmayı seçmişti.Johnson sonrası başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss ise yasanın 'özgürlük karşıtı' olduğunu savunmuştu.Sigara yasağı nedir?Kısıtlamalar, sigara içme eyleminin kendisinden ziyade Birleşik Krallık'ta sigara satışı için geçerli olacak. Yeni yasaya göre, şu anda 18 olan sigara satışı için yasal yaş her yıl bir yıl artacak.Bu durum 2009 ve sonrasında doğanların hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacakları anlamına gelirken etkili bir yasak olduğu ifade ediliyor. Yasanın, şu anda sigara satın almasına izin verilenleri etkilemeyeceğini ifade edildi.Hükümet, reşit olmayanlara sigara satışını engellemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlin para cezası uygulayacağını açıkladı.Hükümet söz konusu uygulama için 30 milyon sterlin harcayacağını ve bunun karaborsada sigara bulunmasıyla mücadeleyi de içereceğini dile getirdi.Bu yeni kurallar Birleşik Krallık'taki tüm gümrüksüz satış mağazalarında geçerli olacak ancak yurtdışından sigara satın alan herkes, başka bir yerden yasal olarak satın aldığı sürece bunları Birleşik Krallık'a geri getirebilecek. Hükümet yeni sistemin 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor.Başbakan Sunak, mevzuatın Birleşik Krallık genelinde uygulanması için Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hükümetleriyle birlikte çalışmak istediğini belirtti.Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz” dedi.Sigaradan kaynaklı ölümlerde İngiltere'deki durumTütünün birçok bileşeni zehirli olduğu ve pek çok türde kansere neden olduğu belirtilirken ayrıca sigara içmenin akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve felç gibi diğer ciddi hastalıklarla da bağlantılı olduğu ifade ediliyor.İngiltere Hükümeti sigaranın hala önlenebilir ölüm, sakatlık ve hastalık nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını, Birleşik Krallık genelinde yılda yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne yol açtığını ve her yıl Ulusal Sağlık Sistemi'ne ve ekonomiye tahmini 17 milyar sterline mal olduğunu belirtiyor.Hükümet 'dumansız bir nesil' yaratma politikasının, yüzyılın sonuna kadar 470 binden fazla kalp hastalığı, felç, akciğer kanseri ve diğer hastalık vakalarını önleyebileceğini ifade ediyor.Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı, daha önce hiç sigara içmemiş gençler arasında elektronik sigara kullanımını da ele almayı amaçlıyor. Çocuk doktorları, elektronik sigaranın gençlerin akciğerlerine, kalplerine ve beyinlerine uzun vadede zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Hükümet ayrıca Nisan 2025'ten itibaren İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamayı planladığını açıkladı ve bu yasağı Birleşik Krallık geneline de yaymayı umduğunu dile getirdi.Nikotinli elektronik sigaraların içeriklerinin de aromaları ve ambalajları sebebiyle çocuklar için daha az cazip hale getirilmek üzere kısıtlanacağı belirtilirken Ekim 2026'dan itibaren elektronik sigaraya yeni bir vergi getirileceğini belirtildi.Buna ek olarak nikotin poşetleri gibi elektronik sigara alternatifleri de çocuklar için yasaklanacak.Birleşik Krallık'ta sigara içme oranlarıUzmanlar İngiltere'de 16 ila 17 yaşındakilerin yüzde 12'sinden fazlası sigara içtiği belirterek sigara içme oranının İngiltere'de hala yüksek bir seviye olduğunu vurguluyor..Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, Birleşik Krallık'ta 18 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 12.9'u (yaklaşık 6,4 milyon kişi) 2022 yılında sigara içti. Bu oran, kayıtların başladığı 2011 yılından bu yana sigara içenlerin en düşük oranı olarak tespit edildi.25-34 yaş grubu sigara içenlerin en yüksek oranına sahipken, en düşük oran 65 yaş ve üzerindekiler arasında olduğu belirtildi.Birleşik Krallık ulusları arasında İngiltere'nin en düşük, Galler'in ise en yüksek sigara içicisi oranına sahip olduğu aktarıldı.Sigaranın fiyatı İngiltere'de son yıllarda önemli ölçüde artarken, bir paketin fiyatı, 6.33 sterlini vergi olmak üzere 15 sterlinin üzerinde seyrediyor.Diğer ülkelerde durum ne?Birleşik Krallık'ın bu yaklaşımının Yeni Zelanda'daki bir politikadan esinlendiği belirtiliyor.Önceki hükümet de 2008'den sonra doğan herkesin yaşamları boyunca sigara veya tütün ürünleri satın almasını yasaklamayı planlıyordu. Ancak Kasım 2023'te mevcut hükümet, vergi indirimlerini finanse etmeye yardımcı olmak için yasayı kaldıracağını söylemişti.Meksika, plajlarda, parklarda ve bazı durumlarda özel evlerde sigara içme yasakları da dahil olmak üzere dünyanın en katı sigara karşıtı yasalarından bazılarına sahip.Portekiz ise 2040 yılına kadar 'dumansız bir nesil' hedefliyor ve barların, kafelerin ve benzin istasyonlarının tütün ürünleri satmasını engelleyecek bir yasa çıkarmayı planlıyor.Kanada da 2035 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 5'in altına düşürmeyi umarken ve bu yılın başlarında, sigaraların üzerine sağlık uyarılarının basılması gerektiğine karar veren ilk ülke oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/kate-middleton-ortada-yoktu-kraliyeti-suclayan-meghan-markledan-yillar-sonra-ilk-paylasim-1081724081.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0b/1070946003_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d9194ab17747a269a59b060b80134cb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere sigara yasağı, ingiltere sigara fiyatları, ingiltere sigara içme oranı
ingiltere sigara yasağı, ingiltere sigara fiyatları, ingiltere sigara içme oranı

Hayatları boyunca sigara alamayacaklar: İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara yasak geldi

08:43 17.04.2024 (güncellendi: 08:46 17.04.2024)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone ol
İngiltere’de 1 Ocak 2009’dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı.
Yasa tasarısı Avam Kamarası'nda 383 milletvekilinin onayıyla ve 67 milletvekili karşı oy kullanması ile onaylanan yasada bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.
Yeni yasaya göre şu anda 18 olan yasal sigara satış yaşı her yıl bir yıl artacak.
Milletvekilleri, hükümetin 'dumansız bir nesil' yaratma ve sigaraya bağlı ölümlerin sayısını azaltma planlarını desteklemek üzere oy kullandı.
Daha önce Başbakan Rishi Sunak, konuşmasında İngiliz parlamentosunda, gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasanın oylamaya sunulacağını kaydederek, sigara satın alma yaşının her yıl bir yıl yükseltileceğini, böylelikle daha genç bir neslin 'sigarasız' büyüyebileceğini dile getirmişti.
İktidardaki Muhafazakarlar arasında bazı vekiller bu yasaya 'işlemeyeceği' düşüncesiyle karşı çıkıyordu. Nitekim eski Başbakan Boris Johnson, yasa için 'delice' ifadesini kullanmayı seçmişti.
Johnson sonrası başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss ise yasanın 'özgürlük karşıtı' olduğunu savunmuştu.

Sigara yasağı nedir?

Kısıtlamalar, sigara içme eyleminin kendisinden ziyade Birleşik Krallık'ta sigara satışı için geçerli olacak. Yeni yasaya göre, şu anda 18 olan sigara satışı için yasal yaş her yıl bir yıl artacak.
Bu durum 2009 ve sonrasında doğanların hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacakları anlamına gelirken etkili bir yasak olduğu ifade ediliyor. Yasanın, şu anda sigara satın almasına izin verilenleri etkilemeyeceğini ifade edildi.
Hükümet, reşit olmayanlara sigara satışını engellemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlin para cezası uygulayacağını açıkladı.
Hükümet söz konusu uygulama için 30 milyon sterlin harcayacağını ve bunun karaborsada sigara bulunmasıyla mücadeleyi de içereceğini dile getirdi.
Bu yeni kurallar Birleşik Krallık'taki tüm gümrüksüz satış mağazalarında geçerli olacak ancak yurtdışından sigara satın alan herkes, başka bir yerden yasal olarak satın aldığı sürece bunları Birleşik Krallık'a geri getirebilecek. Hükümet yeni sistemin 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor.
Başbakan Sunak, mevzuatın Birleşik Krallık genelinde uygulanması için Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hükümetleriyle birlikte çalışmak istediğini belirtti.
Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.
Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz” dedi.

Sigaradan kaynaklı ölümlerde İngiltere'deki durum

Tütünün birçok bileşeni zehirli olduğu ve pek çok türde kansere neden olduğu belirtilirken ayrıca sigara içmenin akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve felç gibi diğer ciddi hastalıklarla da bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
İngiltere Hükümeti sigaranın hala önlenebilir ölüm, sakatlık ve hastalık nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını, Birleşik Krallık genelinde yılda yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne yol açtığını ve her yıl Ulusal Sağlık Sistemi'ne ve ekonomiye tahmini 17 milyar sterline mal olduğunu belirtiyor.
Hükümet 'dumansız bir nesil' yaratma politikasının, yüzyılın sonuna kadar 470 binden fazla kalp hastalığı, felç, akciğer kanseri ve diğer hastalık vakalarını önleyebileceğini ifade ediyor.
Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı, daha önce hiç sigara içmemiş gençler arasında elektronik sigara kullanımını da ele almayı amaçlıyor. Çocuk doktorları, elektronik sigaranın gençlerin akciğerlerine, kalplerine ve beyinlerine uzun vadede zarar verebileceği konusunda uyarıyor.
Hükümet ayrıca Nisan 2025'ten itibaren İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamayı planladığını açıkladı ve bu yasağı Birleşik Krallık geneline de yaymayı umduğunu dile getirdi.
Nikotinli elektronik sigaraların içeriklerinin de aromaları ve ambalajları sebebiyle çocuklar için daha az cazip hale getirilmek üzere kısıtlanacağı belirtilirken Ekim 2026'dan itibaren elektronik sigaraya yeni bir vergi getirileceğini belirtildi.
Buna ek olarak nikotin poşetleri gibi elektronik sigara alternatifleri de çocuklar için yasaklanacak.

Birleşik Krallık'ta sigara içme oranları

Uzmanlar İngiltere'de 16 ila 17 yaşındakilerin yüzde 12'sinden fazlası sigara içtiği belirterek sigara içme oranının İngiltere'de hala yüksek bir seviye olduğunu vurguluyor..
Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, Birleşik Krallık'ta 18 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 12.9'u (yaklaşık 6,4 milyon kişi) 2022 yılında sigara içti. Bu oran, kayıtların başladığı 2011 yılından bu yana sigara içenlerin en düşük oranı olarak tespit edildi.
25-34 yaş grubu sigara içenlerin en yüksek oranına sahipken, en düşük oran 65 yaş ve üzerindekiler arasında olduğu belirtildi.
Birleşik Krallık ulusları arasında İngiltere'nin en düşük, Galler'in ise en yüksek sigara içicisi oranına sahip olduğu aktarıldı.
Sigaranın fiyatı İngiltere'de son yıllarda önemli ölçüde artarken, bir paketin fiyatı, 6.33 sterlini vergi olmak üzere 15 sterlinin üzerinde seyrediyor.

Diğer ülkelerde durum ne?

Birleşik Krallık'ın bu yaklaşımının Yeni Zelanda'daki bir politikadan esinlendiği belirtiliyor.
Önceki hükümet de 2008'den sonra doğan herkesin yaşamları boyunca sigara veya tütün ürünleri satın almasını yasaklamayı planlıyordu. Ancak Kasım 2023'te mevcut hükümet, vergi indirimlerini finanse etmeye yardımcı olmak için yasayı kaldıracağını söylemişti.
Meksika, plajlarda, parklarda ve bazı durumlarda özel evlerde sigara içme yasakları da dahil olmak üzere dünyanın en katı sigara karşıtı yasalarından bazılarına sahip.
Portekiz ise 2040 yılına kadar 'dumansız bir nesil' hedefliyor ve barların, kafelerin ve benzin istasyonlarının tütün ürünleri satmasını engelleyecek bir yasa çıkarmayı planlıyor.
Kanada da 2035 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 5'in altına düşürmeyi umarken ve bu yılın başlarında, sigaraların üzerine sağlık uyarılarının basılması gerektiğine karar veren ilk ülke oldu.
Meghan Markle- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
YAŞAM
Kate Middleton ortada yoktu: Kraliyeti suçlayan Meghan Markle'dan yıllar sonra ilk paylaşım
15 Mart, 14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала