https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/29-kisiye-mezar-olan-gece-kulubu-yangini-icin-beklenen-rapor-cikti-alevler-nasil-buyudu-1082776363.html

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangını için beklenen rapor çıktı: Alevler nasıl büyüdü?

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangını için beklenen rapor çıktı: Alevler nasıl büyüdü?

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına dair itfaiye raporu açıklandı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T12:24+0300

2024-04-15T12:24+0300

2024-04-15T12:24+0300

türkiye

rapor

gece kulübü

ölüm

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yangın söndürme

yangın söndürme tüpü

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Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı.NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğunu açıkladı.İhmaller silsilesiİtfaiye ekibinin hazırladığı raporda ihmaller zincirleri de sıralandı. Raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadı belirtildi.Yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da vurgulandı. Yine raporda itfaiye ekibinin hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu yer aldı. Yangında 29 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtildi.Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi elektrik panolarında meydana gelen patlamalar itfaiye ekibinin raporunda da yer aldı.Bilirkişiler ve 2 savcı tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan keşif raporunda, yangına yol açan tedbirsizlikler ve yangındaki ihmaller gözler önüne serilirken, iş yeri açılışının Ramazan Bayramı'na yetişmesi için genel tadilatın aceleye getirildiğine dikkati çekildi.30'dan fazla kişi tek bölgedeKeşif raporunun değerlendirme bölümünde, dekor, demir doğrama, mobilya işleri, elektrik işlerini yapan firmalar bulunduğu belirtilerek, yangın esnasında 30'dan fazla çalışanın tadilat çalışmasını yürüttüğü kaydedildi.İş yerinin fiziksel özelliklerinin anlatıldığı raporda, iş yeri iç mekanının oval şeklinde olduğu, etrafında localarla çevrilmiş 750 metrekarelik alan bulunduğu, asma katların yine tüm salonu çevreleyecek loca şeklinde ve oval biçimde devam ettiği, eğlence merkezinin, 2000 metrekare veya üzeri kapalı bir alandan oluştuğu ve iç tadilatların tüm mekanlarda aynı anda, birden yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.Yangın nasıl başladı?Bu nedenle çalışan sayısının bu kadar çok olduğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, şu tespitler yer aldı:

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gece kulübü yangını