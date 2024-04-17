https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/esenyurtta-imalathanede-yangin-patlama-sesleri-duyuluyor-1082868980.html

Esenyurt’ta ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Esenyurt’ta ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Esenyurt’ta tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:03+0300

2024-04-17T16:03+0300

2024-04-17T16:55+0300

türkiye

yangın

imalathane

esenyurt

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Esenyurt’ta saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangının alevleri kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İşçiler içeriden tahliye edildi. Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçeler ve Esenyurt’tan itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 2 saate yakın sürede yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Olayla ilgili yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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türkiye

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yangın, imalathane, esenyurt