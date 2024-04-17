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Esenyurt’ta ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Esenyurt’ta ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:03+0300
2024-04-17T16:03+0300
2024-04-17T16:55+0300
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yangın
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Esenyurt’ta saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangının alevleri kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İşçiler içeriden tahliye edildi. Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçeler ve Esenyurt’tan itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 2 saate yakın sürede yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Olayla ilgili yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ibbden-besiktastaki-yangina-iliskin-hizli-taramayla-bina-tespiti-raporu-1082844987.html
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yangın, imalathane, esenyurt
yangın, imalathane, esenyurt
Esenyurt’ta ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
16:03 17.04.2024 (güncellendi: 16:55 17.04.2024)
Esenyurt’ta tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken yangının kaynak yapılırken çıktığı ileri sürüldü.
Esenyurt’ta saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.
Kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangının alevleri kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İşçiler içeriden tahliye edildi. Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçeler ve Esenyurt’tan itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın 2 saate yakın sürede yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Olayla ilgili yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.