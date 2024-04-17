Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı
20:35 17.04.2024 (güncellendi: 21:28 17.04.2024)
© AADışişleri Bakanlığı
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da 4 kente seyahat edilmemesi tavsiye edildi. Bakanlık tarafından yayınlanan 'Lübnan için Seyahat Uyarısı'nda şunlar ifade edildi:
"Kıymetli Vatandaşlarımız, bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.
Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir."