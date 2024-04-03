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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'daki AB misyonu NATO misyonuna dönüşüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'daki AB misyonu NATO misyonuna dönüşüyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Rusya karşıtı histerileri kışkırtarak Ermenistan’ı Rusya’yla olası askeri çatışma... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T16:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “AB’nin Ermenistan’daki misyonu, Batı’nın çabalarıyla NATO misyonuna dönüşüyor. İttifaka güya ihtiyaç olduğunu göstermek için AB üyesi ülkelerinin liderleri Rusya karşıtı histeri kışkırtıyor, ülkemize karşı askeri çatışmaya hazırlık yapma çağrısında bulunuyor, bariz ekonomik sorunlar devam ederken askeri sanayiye büyük paralar yatırıyorlar. Ama kendi paralarını yatırmıyorlar, Ermenistan’ı kendi savunma sanayilerine yatırım yapmaya çağırıyorlar” ifadesini kullandı.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB ile ilişkileri derinleştirmeye ve AB üye aday statüsünü almaya hazır olup olmadıkları sorusuna, maksimum güvenlik sağlayacak yönde ilerleyeceklerini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da TRT World’a açıklamasında, AB’ye üye olma fikrinin ülkede en çok konuşulan meselelerden biri olduğunu dile getirmişti.Avrupa Parlamentosu, Ermenistan’ın AB aday statüsüne ilgi duyması ve demokrasisini güçlendiren tutarlı reformlar yolunda ilerlemeye devam etmesi durumunda 'bunun AB-Ermenistan ilişkilerinde dönüşümün önünü açabileceğini' belirten bir kararı kabul etmişti.'Ermenistan hükümeti halkını satıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ermeni yetkililerin ABD ve AB'den gelecek avantalar uğruna Rusya ile bağlarını kopararak 'halkını sattıklarını' söyledi.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ermenistan yönetiminin açıklamalarındaki tutarsızlığı vurgulayan Zaharova, kısa bir süre önce Erivan'daki yetkililerin Avrasya Ekonomi Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü içindeki işbirliğinin faydalarına dikkat çektiklerini ancak şimdi Ermenistan'ın ana ortakları olarak ABD ve AB'den bahsettiklerini hatırlattı."Bu tür insanlar Ermenistan'ı çıkmaza sürüklüyor" diyen Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın 'Moskova ve Erivan arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi olasılığı" konusunda 'geleceği tahmin etmeye hazır olmadığı' yönündeki sözlerini yorumlayarak, "Bilhassa ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıldönümünün kutlandığı bugünlerde böyle şeyler duymak üzüntü verici" dedi.'Batı'nın Transkafkasya'daki duruma müdahalesi problemlere yol açıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan yönetiminin bölgesindeki sorunları çözme konusunda deneyim sahibi olduğunu ancak Batı'nın Transkafkasya'daki duruma müdahalesinin sürekli olarak problemlere yol açtığını söyledi.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:'Moldova halkı Rumenleştiriliyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Moldova'daki Rumenleştirme politikasını kınayarak Moldova dilinin var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyledi.Zaharova, "Moldova toplumunu zorla Rumenleştirme, kültürel ve dilsel kimliğini ortadan kaldırma girişimlerine bir kez daha muhalefetin bastırılması ve bilgi alanının arındırılması eşlik ediyor" dedi.Ayrıca Kişinev'in 'Rusya'yı şeytanlaştırma ve ilişkileri zorla koparma senaryosunu tekrarladığını' vurgulayan Zaharova, böyle bir politikanın ulusal kimliklerine, tarihlerine ve kültürlerine değer veren ve Rusya'nın bunların korunmasına ve geliştirilmesine yaptığı katkıları hatırlayan Moldovalıların güvensizliğine ve açık muhalefetine neden olduğunun altını çizdi.Zaharova konuşmasının bu kısmını, "Bir kez daha tekrar ediyorum: Moldova dili vardır. Var. Ve var olacaktır" cümlesiyle tamamladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'nin yaptırım uygulamasını dostane olmayan bir adım olarak nitelendirdi'Dostane olmayan bir adım'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Seul'un Rus gemilerine yaptırım uygulama kararının dostane olmayan bir adım olduğunu, Moskova'nın Güney Koreli yetkililerin eylemlerine yanıt vereceğini söyledi.Seul'un yaptırımlarını yorumlayan Zaharova, "Cevap elbette her zaman yaptığımız gibi verilecektir" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Kore yaptırımlarının 'Seul tarafından atılan dostane olmayan bir adım' olduğunu ve 'derin üzüntü yarattığını' sözlerine ekledi.Rusya'nın Kuzey Kore ile işbirliğinin uluslararası hukuka aykırı olmadığını ve Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya kararlı olduğunu hatırlatan Zaharova, "Gayrimeşru yaptırımların uygulanması Rusya ile ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır" dedi.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:'BM Komisyonu'nun işkence raporu önyargılı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın hukuk normlarını ihlal ettiğini doğruladığı iddia edilen BM İnsan Hakları Misyonu'nun Ukrayna raporunun objektif olmadığını ve materyalde denge hissi yaratmak için Rus askerlerinin işkencesinden bahsettiğini söyledi.Sözcü açıklamasında, "Bu rapor tüm bu tür raporlar gibi, objektif olmaktan uzaktır. Birleşmiş Milletler tarafından toplanan bilgilerin yüzde 95'inden fazlası, Rusya'nın Kırım da dahil olmak üzere sözde 'işgal altındaki Ukrayna topraklarında' insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiği iddialarını öne sürmektedir" dedi.Zaharova, rapora görünürde bir denge sağlamak amacıyla, toplama yerlerine nakilleri sırasında işkence gördüklerini anlatan Rus savaş esirleriyle yapılan görüşmelerle ilgili bilgilere yer verildiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zaharova-ermenistan-karabag-konusundaki-kararlari-natonun-tesiri-altinda-aldi-1082417782.html
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mariya zaharova, rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, nato, ab, avrupa birliği, ararat mirzoyan, kafkasya, güney kafkasya, güney kore, seul, moldova, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan, avrupa parlamentosu, avrupa birliği
mariya zaharova, rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, nato, ab, avrupa birliği, ararat mirzoyan, kafkasya, güney kafkasya, güney kore, seul, moldova, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan, avrupa parlamentosu, avrupa birliği

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'daki AB misyonu NATO misyonuna dönüşüyor

16:45 03.04.2024 (güncellendi: 16:52 03.04.2024)
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Rusya karşıtı histerileri kışkırtarak Ermenistan’ı Rusya’yla olası askeri çatışma bağlamında kendi savunma sanayisine yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “AB’nin Ermenistan’daki misyonu, Batı’nın çabalarıyla NATO misyonuna dönüşüyor. İttifaka güya ihtiyaç olduğunu göstermek için AB üyesi ülkelerinin liderleri Rusya karşıtı histeri kışkırtıyor, ülkemize karşı askeri çatışmaya hazırlık yapma çağrısında bulunuyor, bariz ekonomik sorunlar devam ederken askeri sanayiye büyük paralar yatırıyorlar. Ama kendi paralarını yatırmıyorlar, Ermenistan’ı kendi savunma sanayilerine yatırım yapmaya çağırıyorlar” ifadesini kullandı.
Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB ile ilişkileri derinleştirmeye ve AB üye aday statüsünü almaya hazır olup olmadıkları sorusuna, maksimum güvenlik sağlayacak yönde ilerleyeceklerini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da TRT World’a açıklamasında, AB’ye üye olma fikrinin ülkede en çok konuşulan meselelerden biri olduğunu dile getirmişti.
Avrupa Parlamentosu, Ermenistan’ın AB aday statüsüne ilgi duyması ve demokrasisini güçlendiren tutarlı reformlar yolunda ilerlemeye devam etmesi durumunda 'bunun AB-Ermenistan ilişkilerinde dönüşümün önünü açabileceğini' belirten bir kararı kabul etmişti.

'Ermenistan hükümeti halkını satıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ermeni yetkililerin ABD ve AB'den gelecek avantalar uğruna Rusya ile bağlarını kopararak 'halkını sattıklarını' söyledi.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Açıkçası bu durum, mevcut Ermeni yetkililerin, Erivan'ın AB ve ABD tarafından kandırıldığı geçici avantalar uğruna Rusya ve diğer en yakın müttefik ile ortaklarla olan tüm bağlarını feda etme arzusunu yansıtıyor.
Ermenistan yönetiminin açıklamalarındaki tutarsızlığı vurgulayan Zaharova, kısa bir süre önce Erivan'daki yetkililerin Avrasya Ekonomi Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü içindeki işbirliğinin faydalarına dikkat çektiklerini ancak şimdi Ermenistan'ın ana ortakları olarak ABD ve AB'den bahsettiklerini hatırlattı.
"Bu tür insanlar Ermenistan'ı çıkmaza sürüklüyor" diyen Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın 'Moskova ve Erivan arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi olasılığı" konusunda 'geleceği tahmin etmeye hazır olmadığı' yönündeki sözlerini yorumlayarak, "Bilhassa ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıldönümünün kutlandığı bugünlerde böyle şeyler duymak üzüntü verici" dedi.

'Batı'nın Transkafkasya'daki duruma müdahalesi problemlere yol açıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan yönetiminin bölgesindeki sorunları çözme konusunda deneyim sahibi olduğunu ancak Batı'nın Transkafkasya'daki duruma müdahalesinin sürekli olarak problemlere yol açtığını söyledi.
Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Ermenistan yönetimi, kendi kaynakları ve komşu ülkelerin kaynaklarıyla bölge içi sorunları çözme konusunda gerçekten de deneyime sahip. Gerçekten müspet bir deneyim var. Bu yüzden bu deneyimin hakkını vermeliyiz. Avrupa Birliği'nden gelen tüm bu eğitmenler, danışmanlar ve politikacılar başlar başlamaz -ki bu AB değil, NATO. AB burada örtü görevi ifa ediyor- Erivan hemen sorun yaşamaya başlıyor.

'Moldova halkı Rumenleştiriliyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Moldova'daki Rumenleştirme politikasını kınayarak Moldova dilinin var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyledi.
Zaharova, "Moldova toplumunu zorla Rumenleştirme, kültürel ve dilsel kimliğini ortadan kaldırma girişimlerine bir kez daha muhalefetin bastırılması ve bilgi alanının arındırılması eşlik ediyor" dedi.
Ayrıca Kişinev'in 'Rusya'yı şeytanlaştırma ve ilişkileri zorla koparma senaryosunu tekrarladığını' vurgulayan Zaharova, böyle bir politikanın ulusal kimliklerine, tarihlerine ve kültürlerine değer veren ve Rusya'nın bunların korunmasına ve geliştirilmesine yaptığı katkıları hatırlayan Moldovalıların güvensizliğine ve açık muhalefetine neden olduğunun altını çizdi.
Zaharova konuşmasının bu kısmını, "Bir kez daha tekrar ediyorum: Moldova dili vardır. Var. Ve var olacaktır" cümlesiyle tamamladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'nin yaptırım uygulamasını dostane olmayan bir adım olarak nitelendirdi

'Dostane olmayan bir adım'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Seul'un Rus gemilerine yaptırım uygulama kararının dostane olmayan bir adım olduğunu, Moskova'nın Güney Koreli yetkililerin eylemlerine yanıt vereceğini söyledi.
Seul'un yaptırımlarını yorumlayan Zaharova, "Cevap elbette her zaman yaptığımız gibi verilecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Kore yaptırımlarının 'Seul tarafından atılan dostane olmayan bir adım' olduğunu ve 'derin üzüntü yarattığını' sözlerine ekledi.
Rusya'nın Kuzey Kore ile işbirliğinin uluslararası hukuka aykırı olmadığını ve Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya kararlı olduğunu hatırlatan Zaharova, "Gayrimeşru yaptırımların uygulanması Rusya ile ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır" dedi.
Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

Güney Kore tarafının Kore Yarımadası'nın karmaşık sorunlarını çözme girişimleri bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu girişimler yaptırım ve güç baskısı yöntemiyle etkisizliğini göstermiştir. Bu sadece gerilimin tırmanmasına ve ülkeler arasındaki doğal bağların kopmasına yol açmaktadır. Nihayetinde, Güney Kore'nin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

'BM Komisyonu'nun işkence raporu önyargılı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın hukuk normlarını ihlal ettiğini doğruladığı iddia edilen BM İnsan Hakları Misyonu'nun Ukrayna raporunun objektif olmadığını ve materyalde denge hissi yaratmak için Rus askerlerinin işkencesinden bahsettiğini söyledi.
Sözcü açıklamasında, "Bu rapor tüm bu tür raporlar gibi, objektif olmaktan uzaktır. Birleşmiş Milletler tarafından toplanan bilgilerin yüzde 95'inden fazlası, Rusya'nın Kırım da dahil olmak üzere sözde 'işgal altındaki Ukrayna topraklarında' insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiği iddialarını öne sürmektedir" dedi.
Zaharova, rapora görünürde bir denge sağlamak amacıyla, toplama yerlerine nakilleri sırasında işkence gördüklerini anlatan Rus savaş esirleriyle yapılan görüşmelerle ilgili bilgilere yer verildiğini de sözlerine ekledi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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