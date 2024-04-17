https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-isikhan-acikladi-asgari-ucrete-zam-yok--1082859622.html

Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete zam yok

Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete zam yok

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını', baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-17T11:47+0300

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ekonomi

asgari ücret

asgari geçim

asgari ücret 2023

2024

temmuz

ara zam

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Yerel seçimin ardıdan gözler emekli ve çalışanların aldığı maaşlara çevrilmişti. Bu yılın emekli yılı' olacağının söylenmesinin ardından çalışanlar, 'asgari ücrete ara zam gelecek mi' sorularını sormaya başlamıştı.Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/altinda-tarihi-rekor-beklentisi-en-kotu-senaryo-ortaya-cikti-1082851347.html

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