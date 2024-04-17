https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-isikhan-acikladi-asgari-ucrete-zam-yok--1082859622.html
Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete zam yok
Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete zam yok
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını', baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T11:47+0300
2024-04-17T11:47+0300
2024-04-17T11:56+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret 2023
2024
temmuz
ara zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Yerel seçimin ardıdan gözler emekli ve çalışanların aldığı maaşlara çevrilmişti. Bu yılın emekli yılı' olacağının söylenmesinin ardından çalışanlar, 'asgari ücrete ara zam gelecek mi' sorularını sormaya başlamıştı.Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/altinda-tarihi-rekor-beklentisi-en-kotu-senaryo-ortaya-cikti-1082851347.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücret ara zammı, asgari ücrete ara zam yapılacak mı,
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücret ara zammı, asgari ücrete ara zam yapılacak mı,
Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete zam yok
11:47 17.04.2024 (güncellendi: 11:56 17.04.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını', baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.
Yerel seçimin ardıdan gözler emekli ve çalışanların aldığı maaşlara çevrilmişti. Bu yılın emekli yılı' olacağının söylenmesinin ardından çalışanlar, 'asgari ücrete ara zam gelecek mi' sorularını sormaya başlamıştı.
Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı.