https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1082866631.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:19+0300
2024-04-17T15:19+0300
2024-04-17T15:20+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
muhammed bin zayed al nahyan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/baede-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-dubai-uluslararasi-havalimanini-sular-altina-kaldi-1082845907.html
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recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
15:19 17.04.2024 (güncellendi: 15:20 17.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.