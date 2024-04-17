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BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı
BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T00:46+0300
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Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.Uçuşlar iptal edildiYağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.Fly Dubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi. Futbol müsabakaları ertelendiÖte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/meteoroloji-ve-bakanlik-uyardi-uzmanindan-aciklama-geldi-gunese-aldanmayin-yagmur-kapida-1082562858.html
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, yağmur, yağmur suyu

BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı

00:46 17.04.2024 (güncellendi: 01:37 17.04.2024)
© AA / StringerBirleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AA / Stringer
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı. Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi.
Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
© AA / StringerBirleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.
© AA / Stringer

Uçuşlar iptal edildi

Yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.
BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.
Fly Dubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
© AP Photo / Jon GambrellBirleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı. - Sputnik Türkiye
1/2
© AP Photo / Jon Gambrell
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
© AP Photo / Jon GambrellBirleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı. - Sputnik Türkiye
2/2
© AP Photo / Jon Gambrell
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
1/2
© AP Photo / Jon Gambrell
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
2/2
© AP Photo / Jon Gambrell
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

Futbol müsabakaları ertelendi

Öte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.
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