https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/baede-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-dubai-uluslararasi-havalimanini-sular-altina-kaldi-1082845907.html

BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı

BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T00:46+0300

2024-04-17T00:46+0300

2024-04-17T01:37+0300

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

dubai

yağmur

yağmur suyu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082845243_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_21c9bba389e1e56007a3eef42dd4b8db.jpg

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.Uçuşlar iptal edildiYağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.Fly Dubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi. Futbol müsabakaları ertelendiÖte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/meteoroloji-ve-bakanlik-uyardi-uzmanindan-aciklama-geldi-gunese-aldanmayin-yagmur-kapida-1082562858.html

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

dubai

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bae, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, yağmur, yağmur suyu