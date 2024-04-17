Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/cezayirli-siyaset-bilimci-israil-abdyi-iranla-karsi-karsiya-getirmeye-calisiyor-1082846425.html
Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Cezayirli siyaset bilimci Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T01:57+0300
2024-04-17T01:57+0300
cezayir
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
ortadoğu
abd
abd
iran
benyamin netahyahu
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077308364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2b91702a9a34f9043a77239d321dbc5.jpg
Cezayir Oum el-Bouaghi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la çatışmaya sürüklemeye çalıştığını söyledi.Sputnik’e konuşan Siga, “Washington'u İran'la karşı karşıya getirmeye yönelik bir komplo kuruluyor. Tüm bunlar, Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti tarafından yapılıyor” dedi.Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetiminin, özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, İran'la savaşa girmenin sonuçlarının farkında olduğunu belirten uzman, “ABD’nin Siyonist İsrail hükümetine İran saldırısına yanıt vermeme çağrısı, Batılı ülkelerin bu çatışmanın içine çekilmemesi ve yalnızca Hamas'la mücadele edilmesi yönünde bir tür yeniden değerlendirme ve kendini sınırlama biçimidir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/bidenin-konusmasi-bir-aktivist-tarafindan-kesildi-sen-bir-diktatorsun-joe-sen-bir-soykirimcisin-1081557796.html
cezayir
israil
abd
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077308364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_355bfed4ba8935f5dc7727785d9b1311.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezayir, israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, abd, iran, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, joe biden
cezayir, israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, abd, iran, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, joe biden

Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor

01:57 17.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDİsrail bayrak Gazze
İsrail bayrak Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone ol
Cezayirli siyaset bilimci Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtti.
Cezayir Oum el-Bouaghi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la çatışmaya sürüklemeye çalıştığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Siga, “Washington'u İran'la karşı karşıya getirmeye yönelik bir komplo kuruluyor. Tüm bunlar, Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti tarafından yapılıyor” dedi.
Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetiminin, özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, İran'la savaşa girmenin sonuçlarının farkında olduğunu belirten uzman, “ABD’nin Siyonist İsrail hükümetine İran saldırısına yanıt vermeme çağrısı, Batılı ülkelerin bu çatışmanın içine çekilmemesi ve yalnızca Hamas'la mücadele edilmesi yönünde bir tür yeniden değerlendirme ve kendini sınırlama biçimidir” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden'ın konuşması bir aktivist tarafından kesildi: 'Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın'
10 Mart, 13:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала