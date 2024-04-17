https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/cezayirli-siyaset-bilimci-israil-abdyi-iranla-karsi-karsiya-getirmeye-calisiyor-1082846425.html

Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Cezayirli siyaset bilimci Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T01:57+0300

2024-04-17T01:57+0300

2024-04-17T01:57+0300

cezayir

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

ortadoğu

abd

abd

iran

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

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Cezayir Oum el-Bouaghi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la çatışmaya sürüklemeye çalıştığını söyledi.Sputnik’e konuşan Siga, “Washington'u İran'la karşı karşıya getirmeye yönelik bir komplo kuruluyor. Tüm bunlar, Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti tarafından yapılıyor” dedi.Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetiminin, özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, İran'la savaşa girmenin sonuçlarının farkında olduğunu belirten uzman, “ABD’nin Siyonist İsrail hükümetine İran saldırısına yanıt vermeme çağrısı, Batılı ülkelerin bu çatışmanın içine çekilmemesi ve yalnızca Hamas'la mücadele edilmesi yönünde bir tür yeniden değerlendirme ve kendini sınırlama biçimidir” ifadelerini kullandı.

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