https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/cezayirli-siyaset-bilimci-israil-abdyi-iranla-karsi-karsiya-getirmeye-calisiyor-1082846425.html
Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Cezayirli siyaset bilimci Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T01:57+0300
2024-04-17T01:57+0300
2024-04-17T01:57+0300
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israil-filistin
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Cezayir Oum el-Bouaghi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la çatışmaya sürüklemeye çalıştığını söyledi.Sputnik’e konuşan Siga, “Washington'u İran'la karşı karşıya getirmeye yönelik bir komplo kuruluyor. Tüm bunlar, Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti tarafından yapılıyor” dedi.Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetiminin, özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, İran'la savaşa girmenin sonuçlarının farkında olduğunu belirten uzman, “ABD’nin Siyonist İsrail hükümetine İran saldırısına yanıt vermeme çağrısı, Batılı ülkelerin bu çatışmanın içine çekilmemesi ve yalnızca Hamas'la mücadele edilmesi yönünde bir tür yeniden değerlendirme ve kendini sınırlama biçimidir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/bidenin-konusmasi-bir-aktivist-tarafindan-kesildi-sen-bir-diktatorsun-joe-sen-bir-soykirimcisin-1081557796.html
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Cezayirli siyaset bilimci: İsrail, ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Cezayirli siyaset bilimci Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtti.
Cezayir Oum el-Bouaghi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Ammar Siga, İsrail hükümetinin Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için ABD'yi İran'la çatışmaya sürüklemeye çalıştığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Siga, “Washington'u İran'la karşı karşıya getirmeye yönelik bir komplo kuruluyor. Tüm bunlar, Ortadoğu'daki krizi uzatmak ve iktidarda kalabilmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti tarafından yapılıyor” dedi.
Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetiminin, özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, İran'la savaşa girmenin sonuçlarının farkında olduğunu belirten uzman, “ABD’nin Siyonist İsrail hükümetine İran saldırısına yanıt vermeme çağrısı, Batılı ülkelerin bu çatışmanın içine çekilmemesi ve yalnızca Hamas'la mücadele edilmesi yönünde bir tür yeniden değerlendirme ve kendini sınırlama biçimidir” ifadelerini kullandı.