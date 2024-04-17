https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/canakkalede-kanal-calismasinda-gocuk-2-olu-1082883736.html

Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü

Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti. Lapseki ilçesinde yaşanan olayda göçük altından kendi imkanlarıyla kurtulan... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T23:29+0300

2024-04-17T23:29+0300

2024-04-17T23:42+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

çanakkale

göçük

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastanede tedaviye alındı.Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cansız bedeni çıkarıldı.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş olup, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), çanakkale, göçük