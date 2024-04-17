https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/canakkalede-kanal-calismasinda-gocuk-2-olu-1082883736.html
Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü
Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti. Lapseki ilçesinde yaşanan olayda göçük altından kendi imkanlarıyla kurtulan... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T23:29+0300
2024-04-17T23:29+0300
2024-04-17T23:42+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
çanakkale
göçük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082883446_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b4bca849c6242bb3ff2bdfa5979b3ba.jpg
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastanede tedaviye alındı.Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cansız bedeni çıkarıldı.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş olup, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-marmara-ve-ege-bolgesine-dikkat-1082693014.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082883446_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_212d67e44417484755a3d1c9934aec05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), çanakkale, göçük
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), çanakkale, göçük
Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük: 2 ölü
23:29 17.04.2024 (güncellendi: 23:42 17.04.2024)
Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti. Lapseki ilçesinde yaşanan olayda göçük altından kendi imkanlarıyla kurtulan işçinin tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastanede tedaviye alındı.
Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cansız bedeni çıkarıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş olup, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.