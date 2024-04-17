https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bryansk-bolgesinde-teror-saldirisi-hazirliginda-olan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1082869994.html

Bryansk bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan bir kişi gözaltına alındı

Bryansk bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk bölgesinde askerlik şubesi ile ilgili Ukrayna yanlısı bir terör örgütüne bilgi ilettiğinden ve terör saldırısı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:13+0300

2024-04-17T16:13+0300

2024-04-17T16:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

bryansk

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

şüpheli

patlayıcı

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Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre FSB Bryansk Bölge İdaresi çalışanları, askerlik şubesi ile ilgili Ukrayna yanlısı bir terör örgütüne bilgi ilettiğinden ve terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.Soruşturma makamının verilerine göre şüpheli, internet üzerinden Rusya’da yasaklı olan Ukrayna yanlısı bir terör örgütünün üyesi ile iletişime geçti. Küratörlerin talimatı ile askerlik şubesinin videosunu çeken şüpheli, verileri organizatörlere aktardı ve ardından zulalanan patlayıcı madde aldı.Şüphelinin ek talimatları almak ve terör saldırısı düzenlemek için Bryansk bölgesindeki Starodub şehrine gitmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, “FSB Bryansk Bölge İdaresi, yabancı bir devlete yardım sağlama şeklindeki vatana ihanet suçuna karışan kişinin yasadışı faaliyetlerini önledi. Saldırgan, suç planını uygulama sürecinde FSB mensupları tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye soruşturma departmanı tarafından suçlama yöneltildi” vurgusu yapıldı.Açıklamaya göre, şüpheli hakkında Rusya Ceza Yasası’nın ‘Terör örgütüne üye olma’, ‘Terör faaliyetlerine destek verme’, ‘Yasadışı patlayıcı madde bulundurma’ ve ‘Vatana ihanet’ maddeleri üzerinden dava açıldı.

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ukrayna, rusya, bryansk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, şüpheli, patlayıcı