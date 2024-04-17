https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bryansk-bolgesinde-teror-saldirisi-hazirliginda-olan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1082869994.html
Bryansk bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan bir kişi gözaltına alındı
Bryansk bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk bölgesinde askerlik şubesi ile ilgili Ukrayna yanlısı bir terör örgütüne bilgi ilettiğinden ve terör saldırısı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:13+0300
2024-04-17T16:13+0300
2024-04-17T16:13+0300
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Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre FSB Bryansk Bölge İdaresi çalışanları, askerlik şubesi ile ilgili Ukrayna yanlısı bir terör örgütüne bilgi ilettiğinden ve terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.Soruşturma makamının verilerine göre şüpheli, internet üzerinden Rusya’da yasaklı olan Ukrayna yanlısı bir terör örgütünün üyesi ile iletişime geçti. Küratörlerin talimatı ile askerlik şubesinin videosunu çeken şüpheli, verileri organizatörlere aktardı ve ardından zulalanan patlayıcı madde aldı.Şüphelinin ek talimatları almak ve terör saldırısı düzenlemek için Bryansk bölgesindeki Starodub şehrine gitmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, “FSB Bryansk Bölge İdaresi, yabancı bir devlete yardım sağlama şeklindeki vatana ihanet suçuna karışan kişinin yasadışı faaliyetlerini önledi. Saldırgan, suç planını uygulama sürecinde FSB mensupları tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye soruşturma departmanı tarafından suçlama yöneltildi” vurgusu yapıldı.Açıklamaya göre, şüpheli hakkında Rusya Ceza Yasası’nın ‘Terör örgütüne üye olma’, ‘Terör faaliyetlerine destek verme’, ‘Yasadışı patlayıcı madde bulundurma’ ve ‘Vatana ihanet’ maddeleri üzerinden dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/fsb-ab-uzerinden-rusyaya-27-adet-el-yapimi-bomba-gecirme-girisimini-engelledi-1082373280.html
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ukrayna, rusya, bryansk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, şüpheli, patlayıcı
ukrayna, rusya, bryansk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, şüpheli, patlayıcı
Bryansk bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan bir kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk bölgesinde askerlik şubesi ile ilgili Ukrayna yanlısı bir terör örgütüne bilgi ilettiğinden ve terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre FSB Bryansk Bölge İdaresi çalışanları, askerlik şubesi ile ilgili Ukrayna yanlısı bir terör örgütüne bilgi ilettiğinden ve terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma makamının verilerine göre şüpheli, internet üzerinden Rusya’da yasaklı olan Ukrayna yanlısı bir terör örgütünün üyesi ile iletişime geçti. Küratörlerin talimatı ile askerlik şubesinin videosunu çeken şüpheli, verileri organizatörlere aktardı ve ardından zulalanan patlayıcı madde aldı.
Şüphelinin ek talimatları almak ve terör saldırısı düzenlemek için Bryansk bölgesindeki Starodub şehrine gitmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, “FSB Bryansk Bölge İdaresi, yabancı bir devlete yardım sağlama şeklindeki vatana ihanet suçuna karışan kişinin yasadışı faaliyetlerini önledi. Saldırgan, suç planını uygulama sürecinde FSB mensupları tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye soruşturma departmanı tarafından suçlama yöneltildi” vurgusu yapıldı.
Açıklamaya göre, şüpheli hakkında Rusya Ceza Yasası’nın ‘Terör örgütüne üye olma’, ‘Terör faaliyetlerine destek verme’, ‘Yasadışı patlayıcı madde bulundurma’ ve ‘Vatana ihanet’ maddeleri üzerinden dava açıldı.