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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240402/fsb-ab-uzerinden-rusyaya-27-adet-el-yapimi-bomba-gecirme-girisimini-engelledi-1082373280.html
FSB, AB üzerinden Rusya’ya 27 adet el yapımı bomba geçirme girişimini engelledi
FSB, AB üzerinden Rusya’ya 27 adet el yapımı bomba geçirme girişimini engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve gümrük çalışanlarının, Ortodoks ikonları ve kilise eşyaları içine gizlenmiş 27 ev yapımı bombanın Ukrayna’dan Avrupa... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:36+0300
2024-04-02T09:36+0300
ukrayna krizi
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FSB’nin yaptığı açıklamada, “Ukrayna-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya ve son olarak Rusya güzergahında seyahat eden nakliye araçlarından, ikonlar içinde gizlenmiş ve kullanıma hazır halde olan toplamda 27 adet el yapımı patlayıcı, 70 kilogram endüstriyel yöntemle üretilen ve gücü artırılan plastik patlayıcı, 91 adet elektrikli kapsül ve RPG-7 tanksavar silah için bileşenler ele geçirildi” ifadesine yer verildi.Suç işleyen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.FSB Pskov Bölge İdaresi Soruşturma Dairesi, patlayıcı madde ve cihazların bir grup kişi tarafından planlı bir şekilde gayri meşru yollarla sınırdan geçirme girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlar dahil tüm suç ortakları için arama kararı çıkarılacağı ve Rus yasalarına göre yargılanacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/fsbden-dagistan-operasyonu-crocus-saldirisi-icin-finansman-ve-silah-saglayan-4-terorist-yakalandi-1082353941.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör örgütü, terör eylemi, bomba, bomba tehdidi, rusya, ukrayna, avrupa birliği
rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör örgütü, terör eylemi, bomba, bomba tehdidi, rusya, ukrayna, avrupa birliği

FSB, AB üzerinden Rusya’ya 27 adet el yapımı bomba geçirme girişimini engelledi

09:36 02.04.2024
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve gümrük çalışanlarının, Ortodoks ikonları ve kilise eşyaları içine gizlenmiş 27 ev yapımı bombanın Ukrayna’dan Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden transitle Rusya’ya girişini engellediği belirtildi.
FSB’nin yaptığı açıklamada, “Ukrayna-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya ve son olarak Rusya güzergahında seyahat eden nakliye araçlarından, ikonlar içinde gizlenmiş ve kullanıma hazır halde olan toplamda 27 adet el yapımı patlayıcı, 70 kilogram endüstriyel yöntemle üretilen ve gücü artırılan plastik patlayıcı, 91 adet elektrikli kapsül ve RPG-7 tanksavar silah için bileşenler ele geçirildi” ifadesine yer verildi.
Suç işleyen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
FSB Pskov Bölge İdaresi Soruşturma Dairesi, patlayıcı madde ve cihazların bir grup kişi tarafından planlı bir şekilde gayri meşru yollarla sınırdan geçirme girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.
Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlar dahil tüm suç ortakları için arama kararı çıkarılacağı ve Rus yasalarına göre yargılanacağı kaydedildi.
FSB'den Dağıstan’da operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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